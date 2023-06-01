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У Львові сьогодні перевірять усі укриття, — Садовий

1 червня 2023 12:57
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
у  Львові з 18 до 20 год усі укриття, які розташовані у житлових та нежитлових приміщеннях, мають бути відкритими
Міський голова Львова Андрій Садовий. Фото: УП
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Після останніх нічних ракетних атак у столиці України, міський голова Львова Андрій Садовий анонсував перевірити усі комунальні укриття в місті.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий 

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Вечір відкритих укриттів 

"Сьогоднішній вечір треба присвятити власній безпеці. Вечір відкритих укриттів, толока, збори  — називайте це як хочете, але треба бути", — написав мер Львова.

Тому, сьогодні у  Львові з 18 до 20 год усі укриття, які розташовані у житлових та нежитлових приміщеннях, мають бути відкритими.

"Мешканці мають зустрітись, перевірити стан своїх сховищ та ще раз домовитись про їхню роботу під час повітряної тривоги. Це стосується усіх укриттів у місті. Якщо у вашому будинку немає підвалу чи паркінгу – найближче сховище можете знайти на карті.  

Якщо з 18 до 20 укриття закрите, або є інші проблеми, мешканцям радять звертатись на Гарячу лінію міста за телефоном 1580.   По всіх проблемних точках пройде комісія", — наголосив Андрій Садовий

Нагадаємо, ми раніше писали, що під час нічної атаки на Київ мешканка столиці загинула через зачинене укриття. Жінка з дитиною добігли до дверей укриття, але не зуміли заховатися від уламків російської ракети.

Міський голова Києва Віталій Кличко пообіцяв рішення щодо відповідальних за укриття осіб уже сьогодні.

Також ви можете побачити фоторепортаж кореспондента Новини.LIVE з місця трагедії.

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