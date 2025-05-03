Солдат дважды самовольно покидал воинскую часть за что получил приговор суда

Военный в наручниках. Иллюстративное фото: УНИАН

Франковский райсуд Львова вынес суровое наказание военнослужащему за самовольное оставление места службы (СЗЧ). Он дважды оставил боевую часть.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Как определил суд, злоупотребляя своими правами, военнослужащий дважды уклонялся от выполнения служебных обязанностей. В марте прошлого года он впервые самовольно покинул территорию воинской части и в течение месяца находился за ее пределами без разрешения. После возвращения к месту службы он снова совершил СЗЧ, на этот раз уклоняясь от выполнения обязанностей в течение восьми месяцев.

Военный был признан виновным по статье Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за самовольное оставление места службы. Судья учел все материалы дела и особенности личности обвиняемого.

Что решил суд

Несмотря на то, что солдат ранее не имел судимостей, суд определил его негативное отношение к выполнению служебных обязанностей и непослушание приказам командиров. Судья вынес обвиняемому приговор в виде пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Черкассах вынесли приговор мужчине, который уклонился от призыва. Военнообязанный заявил, что не может служить, поскольку имеет проблемы со зрением.

Ранее мы сообщали, что житель Житомирщины дважды получал повестки, однако уклонялся от военного призыва. Нарушитель не захотел служить даже в тыловой части.