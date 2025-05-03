Солдат двічі самовільно залишав військову частину за що отримав вирок суду

Військовий в кайданках. Ілюстративне фото: УНІАН

Франківський райсуд Львова виніс суворе покарання військовослужбовцю за самовільне залишення місця служби (СЗЧ). Він двічі залишив бойову частину.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Як визначив суд, зловживаючи своїми правами, військовослужбовець двічі ухилявся від виконання службових обов'язків. У березні минулого року він вперше самовільно залишив територію військової частини й протягом місяця перебував поза її межами без дозволу. Після повернення до місця служби він знову вчинив СЗЧ, цього разу ухиляючись від виконання обов'язків протягом восьми місяців.

Військовий був визнаний винним за статтею Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за самовільне залишення місця служби. Суддя врахував усі матеріали справи та особливості особи обвинуваченого.

Що вирішив суд

Попри те, що солдат раніше не мав судимостей, суд визначив його негативне ставлення до виконання службових обов'язків і непослух наказам командирів. Суддя виніс обвинуваченому вирок у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Черкасах винесли вирок чоловіку, який ухилився від призову. Військовозобов'язаний заявив, що не може служити, оскільки має проблеми із зором.

Раніше ми повідомляли, що житель Житомирщини двічі отримував повістки, однак ухилявся від військового призову. Порушник не схотів служити навіть у тиловій частині.