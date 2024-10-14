Солдат подал рапорт на увольнение из-за инвалидности отца и получил отказ — какое решение суда

Солдаты. Иллюстративное фото: tro.mil.gov.ua

Солдат подал рапорт на увольнение в связи с тем, что его отец имеет первую группу инвалидности. Воинская часть отказала мужчине с аргументами, что у него нет оснований для увольнения. Военный обратился в суд.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

По данным приговора Львовского окружного админсуда, в октябре текущего года в суд обратился солдат с иском к воинским частям. Мужчина рассказал, что в марте 2024 года подал рапорт на увольнение со службы, ведь у его отца первая группа инвалидности.

Мобилизованный заявил, что рапорт сначала отправили в одну воинскую часть, затем направили в другую. В общем решение рассматривали более двух месяцев, дождавшись изменений в законодательстве. Солдата отказались уволить со службы, потому что у его отца есть другие трудоспособные родственники, которые могут за ним ухаживать.

Истец считает, что его рапорт должны были рассмотреть в течение 30 дней, но в воинской части отметили, что им перенаправили рапорт только 30 апреля и командование уверено, что не нарушило сроки рассмотрения документа.

Решение суда

Судья Ольга Кисилева, исследовав все материалы дела, установила, что у истца были законные основания для увольнения со службы на момент подачи рапорта, а также, что воинская часть вовремя не рассмотрела его документ.

Она признала противоправной бездеятельность воинской части и обязала ее повторно рассмотреть рапорт истца с увольнением его с военной службы. Решение еще можно обжаловать.

Напомним, во Львовской области офицер небрежно относился к своим обязанностям и начислял выплаты сбежавшим из части бойцам. Суд наказал мужчину.

Ранее мы писали, что жителя Николаевщины осудили за самовольное уход места службы во время военного положения. Мужчину лишили свободы на шесть лет.