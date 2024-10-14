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У Львові солдат судився з військовою частиною, щоб звільнитися зі служби

14 жовтня 2024 09:24
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Солдат подав рапорт на звільнення через інвалідність батька й отримав відмову — яке рішення суду
Солдати. Ілюстративне фото: tro.mil.gov.ua
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Солдат подав рапорт на звільнення у зв'язку із тим, що його батько має першу групу інвалідності. Військова частина відмовила чоловіку з аргументами, що у нього немає підстав для звільнення. Військовий звернувся до суду.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень. 

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Деталі справи

За даними вироку Львівського окружного адмінсуду, у жовтня поточного року до суду звернувся солдат із позовом до військових частин. Чоловік розповів, що у березні 2024 року подав рапорт на звільнення зі служби, адже у його батька перша група інвалідності.

Мобілізований заявив, що рапорт спочатку відправили до однієї військової частини, потім скерували в іншу. Загалом рішення розглядали більше, ніж два місяці, дочекавшись змін у законодавстві. Солдата відмовились звільнити зі служби, бо у його батька є інші працездатні родичі, які можуть його доглядати.

Позивач вважає, що його рапорт мали розглянути протягом 30 днів, але у військові частині зазначили, що їм перескерували рапорт лише 30 квітня і командування впевнене, що не порушило терміни розгляду документа.

Рішення суду

Суддя Ольга Кисильова, дослідивши усі матеріали справи, встановила, що у позивача були законні підстави для звільнення зі служби на момент подання рапорту, а також, що військова частина вчасно не розглянула його документ.

Вона визнала протиправною бездіяльність військової частини та зобов’язала її повторно розглянути рапорт позивача зі звільненням його з військової служби. Рішення ще можна оскаржити.

Нагадаємо, у Львівській області офіцер недбало ставився до своїх обов'язків та нараховував виплати бійцям, які втекли з частини. Суд покарав чоловіка.

Раніше ми писали, що мешканця Миколаївщини засудили за самовільне залишення місця служби під час воєнного стану. Чоловіка позбавили волі на шість років.

Львів інвалідність рапорт солдати судові рішення військова частина

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