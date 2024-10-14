Солдат подав рапорт на звільнення через інвалідність батька й отримав відмову — яке рішення суду

У Львові солдат судився з військовою частиною, щоб звільнитися зі служби
Солдат подав рапорт на звільнення у зв'язку із тим, що його батько має першу групу інвалідності. Військова частина відмовила чоловіку з аргументами, що у нього немає підстав для звільнення. Військовий звернувся до суду.
Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
За даними вироку Львівського окружного адмінсуду, у жовтня поточного року до суду звернувся солдат із позовом до військових частин. Чоловік розповів, що у березні 2024 року подав рапорт на звільнення зі служби, адже у його батька перша група інвалідності.
Мобілізований заявив, що рапорт спочатку відправили до однієї військової частини, потім скерували в іншу. Загалом рішення розглядали більше, ніж два місяці, дочекавшись змін у законодавстві. Солдата відмовились звільнити зі служби, бо у його батька є інші працездатні родичі, які можуть його доглядати.
Позивач вважає, що його рапорт мали розглянути протягом 30 днів, але у військові частині зазначили, що їм перескерували рапорт лише 30 квітня і командування впевнене, що не порушило терміни розгляду документа.
Рішення суду
Суддя Ольга Кисильова, дослідивши усі матеріали справи, встановила, що у позивача були законні підстави для звільнення зі служби на момент подання рапорту, а також, що військова частина вчасно не розглянула його документ.
Вона визнала протиправною бездіяльність військової частини та зобов’язала її повторно розглянути рапорт позивача зі звільненням його з військової служби. Рішення ще можна оскаржити.
Нагадаємо, у Львівській області офіцер недбало ставився до своїх обов'язків та нараховував виплати бійцям, які втекли з частини. Суд покарав чоловіка.
Раніше ми писали, що мешканця Миколаївщини засудили за самовільне залишення місця служби під час воєнного стану. Чоловіка позбавили волі на шість років.
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