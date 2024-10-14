Солдат подав рапорт на звільнення через інвалідність батька й отримав відмову — яке рішення суду

Солдати. Ілюстративне фото: tro.mil.gov.ua

Солдат подав рапорт на звільнення у зв'язку із тим, що його батько має першу групу інвалідності. Військова частина відмовила чоловіку з аргументами, що у нього немає підстав для звільнення. Військовий звернувся до суду.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

За даними вироку Львівського окружного адмінсуду, у жовтня поточного року до суду звернувся солдат із позовом до військових частин. Чоловік розповів, що у березні 2024 року подав рапорт на звільнення зі служби, адже у його батька перша група інвалідності.

Мобілізований заявив, що рапорт спочатку відправили до однієї військової частини, потім скерували в іншу. Загалом рішення розглядали більше, ніж два місяці, дочекавшись змін у законодавстві. Солдата відмовились звільнити зі служби, бо у його батька є інші працездатні родичі, які можуть його доглядати.

Позивач вважає, що його рапорт мали розглянути протягом 30 днів, але у військові частині зазначили, що їм перескерували рапорт лише 30 квітня і командування впевнене, що не порушило терміни розгляду документа.

Рішення суду

Суддя Ольга Кисильова, дослідивши усі матеріали справи, встановила, що у позивача були законні підстави для звільнення зі служби на момент подання рапорту, а також, що військова частина вчасно не розглянула його документ.

Вона визнала протиправною бездіяльність військової частини та зобов’язала її повторно розглянути рапорт позивача зі звільненням його з військової служби. Рішення ще можна оскаржити.

Нагадаємо, у Львівській області офіцер недбало ставився до своїх обов'язків та нараховував виплати бійцям, які втекли з частини. Суд покарав чоловіка.

Раніше ми писали, що мешканця Миколаївщини засудили за самовільне залишення місця служби під час воєнного стану. Чоловіка позбавили волі на шість років.