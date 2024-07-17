Во Львове две женщины отравились угарным газом от генератора — в каком они состоянии

Генераторы на улице. Фото: Новини.LIVE

Во Львове сотрудники кофейни отравились угарным газом от генератора. Речь идет о женщинах в возрасте 53 и 20 лет.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета со ссылкой на городское управление по вопросам чрезвычайных ситуаций, гражданской защиты населения и территориальной обороны.

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Отравление газом от генератора

Сейчас женщины находятся в клинической больнице. Их состояние оценивают как средней тяжести.

В ГСЧС отмечают, что при использовании генераторов следует помнить, что они выделяют угарный газ, который является смертельным для человека.

"Поэтому использовать их в работе можно только на открытом пространстве — и ни в коем случае не в помещениях, подъездах или на балконах. Также должно быть соблюдено расстояние от здания — это обеспечит правильный отвод продуктов сгорания", — говорится в сообщении.

Напомним, после возвращения многочасовых отключений электроэнергии в Украине в несколько раз выросли продажи генераторов, зарядных станций, павербанков и других средств для энергетической независимости. Известно, как изменилась динамика продаж этого оборудования и какие модели пользуются наибольшей популярностью.

Также в Украине не планируют штрафовать граждан за вызванный шум в результате работы генераторов. В то же время медики предостерегают украинцев о вреде для здоровья.