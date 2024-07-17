Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львове сотрудники кофейни отравились газом от генератора arrow

Во Львове сотрудники кофейни отравились газом от генератора

17 июля 2024 09:06
Виктория Козырь - редактор
Во Львове две женщины отравились угарным газом от генератора — в каком они состоянии
Генераторы на улице. Фото: Новини.LIVE
Виктория Козырь - редактор

Во Львове сотрудники кофейни отравились угарным газом от генератора. Речь идет о женщинах в возрасте 53 и 20 лет.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета со ссылкой на городское управление по вопросам чрезвычайных ситуаций, гражданской защиты населения и территориальной обороны.

Читайте также:

Отравление газом от генератора

Сейчас женщины находятся в клинической больнице. Их состояние оценивают как средней тяжести.

В ГСЧС отмечают, что при использовании генераторов следует помнить, что они выделяют угарный газ, который является смертельным для человека.

"Поэтому использовать их в работе можно только на открытом пространстве — и ни в коем случае не в помещениях, подъездах или на балконах. Также должно быть соблюдено расстояние от здания — это обеспечит правильный отвод продуктов сгорания", — говорится в сообщении.

Напомним, после возвращения многочасовых отключений электроэнергии в Украине в несколько раз выросли продажи генераторов, зарядных станций, павербанков и других средств для энергетической независимости. Известно, как изменилась динамика продаж этого оборудования и какие модели пользуются наибольшей популярностью.

Также в Украине не планируют штрафовать граждан за вызванный шум в результате работы генераторов. В то же время медики предостерегают украинцев о вреде для здоровья.

больницы Львов отравление газ генераторы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон