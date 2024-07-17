У Львові двоє жінок отруїлися чадним газом від генератора — в якому вони стані

Генератори на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У Львові співробітники кав'ярні отруїлися чадним газом від генератора. Йдеться про жінок у віці 53 та 20 років.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради з посиланням на міське управління з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони.

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Отруєння газом від генератора

Наразі жінки перебувають у клінічній лікарні. Їх стан оцінюють як середньої важкості.

У ДСНС зазначають, що під час використання генераторів варто пам’ятати, що вони виділяють чадний газ, який є смертельним для людини.

"Тому використовувати їх у роботі можна лише на відкритому просторі — і в жодному разі не у приміщеннях, під’їздах чи на балконах. Також має бути дотримана відстань від будівлі — це забезпечить правильний відвід продуктів згоряння", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, після повернення багатогодинних відключень електроенергії в Україні в кілька разів зросли продажі генераторів, зарядних станцій, павербанків та інших засобів для енергетичної незалежності. Відомо, як змінилася динаміка продажів цього обладнання та які моделі користуються найбільшою популярністю.

Також в Україні не планують штрафувати громадян за спричинений шум внаслідок роботи генераторів. Водночас медики застерігають українців щодо шкоди для здоров'я.