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Во Львове сотрудница ТЦК пьяной управляла авто — приговор суда

14 ноября 2024 22:33
Виктория Козырь - редактор
Во Львове сотрудника ТЦК судили за пьяное вождение
Молоток судьи. Фото иллюстративное: Pexels
Виктория Козырь - редактор

Во Львове сотрудник территориального центра комплектования и социальной поддержки управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что она спровоцировала дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает Сиховский районный суд города Львова в Facebook в четверг, 14 ноября.

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Детали дела

Уровень алкоголя в организме женщины достиг 2,46 промилле при допустимой норме 0,2. 

Водитель не учла дорожные условия и техническое состояние автомобиля, не обеспечила безопасный интервал, что привело к тому, что во время объезда препятствия она столкнулась с авто, которые остановились на красный свет светофора в том же направлении.

Что решил суд

Судья вынесла постановление, которым женщина признана виновной в пьяном вождении и нарушении правил дорожного движения, повлекшее ДТП. Ее наказали штрафом в 17 тыс. грн и лишили права управления транспортными средствами на один год.

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Пост суда. Фото: скриншот

Напомним, в Черкасской области суд рассмотрел дело мужчины, не прибывшего в ТЦК в установленный срок. Накануне военно-врачебная комиссия признала его годным.

Также в Киеве военнообязанный был привлечен к уголовной ответственности за отказ проходить ВВК.

ДТП алкоголь Львов штраф ТЦК и СП судебные решения

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