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У Львові співробітниця ТЦК п'яною керувала авто — вирок суду

14 листопада 2024 22:33
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Львові співробітницю ТЦК судили за п'яне водіння
Молоток судді. Фото ілюстративне: Pexels
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Львові співробітниця територіального центру комплектування та соціальної підтримки керувала автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Відомо, що вона спровокувала дорожньо-транспортну пригоду.

Про це повідомляє Сихівський районний суд міста Львова у Facebook у четвер, 14 листопада.

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Деталі справи

Рівень алкоголю в організмі жінки сягнув 2,46 проміле при допустимій нормі 0,2. 

Водійка не врахувала дорожні умови та технічний стан автомобіля, не забезпечила безпечний інтервал, що призвело до того, що під час об’їзду перешкоди вона зіткнулася з авто, які зупинилися на червоне світло світлофора в тому ж напрямку.

Що вирішив суд

Суддя ухвалила постанову, якою жінку визнано винною у п’яному водінні та порушенні правил дорожнього руху, що спричинило ДТП. Її покарали штрафом у 17 тис. грн та позбавили права керування транспортними засобами на один рік.

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Допис суду. Фото: скриншот 

Нагадаємо, у Черкаській області суд розглянув справу чоловіка, який не прибув до ТЦК у встановлений термін. Напередодні військово-лікарська комісія визнала його придатним.

Також у Києві військовозобов'язаного притягнули до кримінальної відповідальності за відмову проходити ВЛК.

ДТП алкоголь Львів штраф ТЦК та СП судові рішення

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