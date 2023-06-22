Во Львове произошло ДТП между легковушкой и микроавтобусом: видео момента столкновения

Дорожный знак аварийки. Фото: google.com

Сегодня, 22 июня, во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие между легковым автомобилем и микроавтобусом. Момент столкновения запечатлели камеры города.

Об этом сообщает Управление безопасности Львовского городского совета.

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По данным следователей, ДТП произошло на выезде из Гамалеевки.

"Вашему вниманию ДТП (Гамалиевка выезд), которое попало в объективы видеокамер Центра безопасности города", — говорится в сообщении.

По состоянию на данный момент неизвестно, когда произошло автопроисшествие и есть ли пострадавшие.

Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области произошло смертельное ДТП. Есть погибшая женщина и раненые дети. ДТП произошло в Броварском районе возле села Веселиновка. В легковушке "Cherry" ехала 34-летняя женщина и четверо детей.

Добавим, что в Киевской области возле Броваров произошло смертельное ДТП на трассе "Киев — Чернигов". Автомобиль наехал на члена ДФТГ, перебегавшего дорогу в неположенном месте.