Во Львове произошло ДТП между легковушкой и микроавтобусом: видео момента столкновения
Сегодня, 22 июня, во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие между легковым автомобилем и микроавтобусом. Момент столкновения запечатлели камеры города.
Об этом сообщает Управление безопасности Львовского городского совета.
ДТП во Львовской области
По данным следователей, ДТП произошло на выезде из Гамалеевки.
"Вашему вниманию ДТП (Гамалиевка выезд), которое попало в объективы видеокамер Центра безопасности города", — говорится в сообщении.
По состоянию на данный момент неизвестно, когда произошло автопроисшествие и есть ли пострадавшие.
Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области произошло смертельное ДТП. Есть погибшая женщина и раненые дети. ДТП произошло в Броварском районе возле села Веселиновка. В легковушке "Cherry" ехала 34-летняя женщина и четверо детей.
Добавим, что в Киевской области возле Броваров произошло смертельное ДТП на трассе "Киев — Чернигов". Автомобиль наехал на члена ДФТГ, перебегавшего дорогу в неположенном месте.