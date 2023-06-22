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У Львові сталася ДТП між легковиком і мікроавтобусом: відео моменту зіткнення

22 червня 2023 14:47
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Львові сталася ДТП між легковиком і мікроавтобусом: відео моменту зіткнення
Дорожній знак "аварійки". Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 22 червня, у Львівській області сталася дорожньо-транспортна пригода між легковою автівкою та мікроавтобусом. Момент зіткнення зафіксували камери міста.

Про це повідомляє Управління безпеки Львівської міської ради.

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За даними слідчих, ДТП відбулася на виїзді з Гамаліївки.

"До вашої уваги ДТП (Гамаліївка, виїзд) яке потрапило в об'єктиви відеокамер Центру безпеки міста", — йдеться у повідомленні.

Станом на зараз невідомо, коли саме відбулась автопригода і чи є постраждалі.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що є Київській області трапилася смертельна ДТП. Є загибла жінка та поранені діти. ДТП трапилася у Броварському районі біля села Веселинівка. У легковику "Cherry" їхала 34-річна жінка та четверо дітей. 

Додамо, що на Київщині біля Броварів сталася смертельна ДТП на трасі "Київ—Чернігів". Автомобіль наїхав на члена  ДФТГ, який перебігав дорогу в недозволеному місці.

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