Во Львове произошла авария на водопроводе — когда вернут водоснабжение

Коммунальщики на месте аварии. Фото иллюстративное: Львовский городской совет

Во Львове ведутся ремонтные работы по замене аварийного участка магистрального водопровода на перекрестке улиц Гринченко-Чигиринская. В связи с этим у жителей микрорайона Гринченко-Чигиринская-Творческая отсутствует водоснабжение, его планируют восстановить сегодня до 22:00.

Об этом сообщает Львовский городской совет.

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Отмечается, что авария произошла вечером 18 января.

"Вчера работники нашего предприятия до поздней ночи монтировали запорные засовы с обеих сторон дороги, чтобы иметь возможность отключить водопровод, который проложен в футляре под дорожным полотном, демонтировать его и проложить новый участок водопровода. Однако в результате повторной утечки воды, которая произошла после завершения ремонтных работ и запуска водоснабжения, работникам предприятия пришлось продолжить работу до утра", — говорится в сообщении.

В связи с ремонтными работами пока отсутствует водоснабжение в микрорайон Гринченко-Чигиринская-Творческая. В частности, без воды остались потребители таких улиц: 14, 16, 38, Чигиринская, 28а, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38.

Завершить работы планируют сегодня к 22:00.

Ремонтные работы. Фото: Львовский горсовет

Напомним, на прошлой неделе в Киеве произошло несколько аварий на водопроводах. Причиной этого является износ городских сетей, к тому же ситуацию усугубили еще неблагоприятные погодные условия.

Следует отметить, что в Украине в январе 2024 года изменились правила в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Украинцам разрешили в некоторых случаях не платить за водоснабжение.