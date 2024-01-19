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У Львові сталася аварія на водогоні — коли повернуть водопостачання

19 січня 2024 14:41
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Козюк Тетяна
редактор
У Львові сталася аварія на водогоні — коли повернуть водопостачання
Комунальники на місці аварії. Фото ілюстративне: Львівська міська рада
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Львові тривають ремонтні роботи із заміни аварійної ділянки магістрального водогону на перехресті вулиць Грінченка-Чигиринська. У зв'язку з цим у мешканців мікрорайону Грінченка-Чигиринська-Творча відсутнє водопостачання, його планують відновити сьогодні до 22:00. 

Про це повідомляє Львівська міська рада.

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Зазначається, що аварія виникла увечері, 18 січня.

"Вчора працівники нашого підприємства до пізньої ночі монтували запірні засуви з обох боків дороги, аби мати можливість відключити водогін, який прокладений у футлярі під дорожнім полотном, демонтувати його та прокласти нову ділянку водогону. Однак внаслідок повторного витоку води, який трапився після завершення ремонтних робіт та запуску водопостачання, працівникам підприємства довелося продовжити роботи до ранку", — йдеться у повідомленні.  

У зв'язку з ремонтними роботи наразі відсутнє водопостачання в мікрорайон Грінченка-Чигиринська-Творча. Зокрема, без води залишились споживачі таких вулиць: до вулиць: Полунична, Ламана, Грінченка, 1, 5, 11б, 13, 19, Купальська, 1, 2а, Очаківська, 5, 7, Степового, 2, 9, Творча, 2, 14, 16, 38, Чигиринська, 28а, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38.

Завершити роботи планують сьогодні до 22:00. 

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Ремонтні роботи. Фото: Львівська міськрада​

Нагадаємо, минулого тижня у Києві сталося декілька аварій на водопроводах. Причиною цього є зношеність міських мереж, до того ж ситуацію ускладнили ще несприятливі погодні умови.  

Варто зазначити, що в Україні у січні 2024 року змінилися правила у сфері житлово-комунального господарства. Українцям дозволили у деяких випадках не платити за водопостачання.

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аварія
тепломережа
Львів
водопостачання
вода

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