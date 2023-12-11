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Во Львове произошел пожар в многоквартирном доме, есть пострадавший

11 декабря 2023 21:41
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Во Львове произошел пожар в многоквартирном доме, есть пострадавший
Пожар в многоквартирном здании Львова. Фото: ГСЧС
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Во Львове сегодня, 11 декабря, произошел пожар в одной из квартир в Лычаковском районе. В результате возгорания пострадал 73-летний житель дома.

Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.

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Пожар в многоквартирном доме Львова

По информации ГСЧС, пожар произошел в одном из многоквартирных домов по ул. Ивасюка в Лычаковском районе Львова. Отмечается, что в результате возгорания пострадал 73-летний мужчина.

"Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в специальных аппаратах защиты органов дыхания и зрения. Во время разведки задымленной квартиры внутри был обнаружен мужчина, которого спасатели вынесли на руках на свежий воздух и передали медикам. Пострадавшим оказался владелец квартиры, мужчина 1950 года рождения. Медики госпитализировали мужчину с ожогами в тяжелом состоянии в больницу святого Луки Первого территориального медобъединения Львова", — указали в ГСЧС.

В результате пожара житель дома получил ожоги поверхности кожи и дыхательных путей второй и третьей степеней. Огонь уничтожил мебель и вещи в квартире на площади два квадратных метра. Пожар ликвидирован, а его причины устанавливаются.

Напомним, в селе Вербовка Коростенского района Житомирской области 8 декабря произошел ужасный пожар, в результате которого погибли трое детей.

Добавим, в Одесской области произошел пожар в частном секторе. В городе Березовка загорелся дом, в котором находились маленькие дети.

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