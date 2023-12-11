У Львові сталася пожежа в багатоквартирному будинку, є постраждалий

Пожежа в багатоквартирному будинку Львова. Фото: ДСНС

У Львові сьогодні, 11 грудня, сталася пожежа в одній із квартир у Личаківському районі. Внаслідок загоряння постраждав 73-річний житель будинку.

Про це повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій.

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Пожежа у багатоквартирному будинку Львова

За інформацією ДСНС, пожежа сталася в одному з багатоквартирних будинків на вул. Івасюка, що у Личаківському районі Львова. Зазначається, що внаслідок загоряння постраждав 73-річний чоловік.

"Через сильне задимлення вогнеборцям довелось працювати у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору. Під час розвідки задимленої квартири всередині було виявлено чоловіка, якого рятувальники винесли на руках на свіже повітря та передали медикам. Потерпілим виявився власник квартири, чоловік 1950 року народження. Після огляду медики госпіталізували чоловіка з опіками у важкому стані у лікарню святого Луки Першого територіального медоб’єднання Львова", — вказали у ДСНС.

Внаслідок пожежі житель будинку отримав опіки поверхні шкіри та дихальних шляхів другого та третього ступенів. Вогонь знищив меблі та речі у квартирі на площі два квадратних метри. Наразі пожежу ліквідовано, а її причини встановлюються.

Нагадаємо, у селі Вербівка Коростенського району Житомирської області 8 грудня сталася жахлива пожежа, внаслідок якої загинуло троє дітей.

Додамо, в Одеській області сталася пожежа у приватному секторі. У місті Березівка загорівся будинок, в якому перебували малі діти.