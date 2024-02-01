Во Львове стартует пилотный проект по рекрутингу

Украинские военнослужащие. Фото: А. Семенюк/zaholovok.com.ua

Во Львове планируют запустить пилотный проект, который должен улучшить работу рекрутинговых центров. В случае успеха он распространится на все области Украины.

Об этом в интервью корреспонденту АрмияInform сообщил уполномоченный представитель Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.

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Новый проект по рекрутинигу

"Пока предварительно могу анонсировать, что со Львовским городским советом мы намерены в ближайшее время запустить пилотный проект на одной из локаций города. Мы ищем правильный формат, как это будет выглядеть, как это должно работать", — сообщил уполномоченный.

По его словам, дальше эта активность будет приобретать возможности. Он также отметил, что с ходу открыться во многих городах сложно. Для этого необходимы время и ресурсы, в которых военные ограничены.

Сеть рекрутинговых центров

"У нас запланировано как минимум в четырех областных центрах этого года, возможно даже в первом полугодии, открыть рекрутинговые центры и объединить это в одну сеть. Планируем больше охватывать людей, давать им удобные локации, куда можно прийти, пообщаться, задать все вопросы", — добавил Алексей Бежевец.

Он уточнил, что Минобороны будет в дальнейшем смотреть, что нужно улучшить в работе рекрутинговых центров.

"В перспективе они должны быть как минимум во всех областных центрах. А как максимум — если в этом мы увидим необходимость — и в районных центрах, возможно не во всех, но в большинстве", — отметил Алексей Бежевец.

Ранее мы сообщали, что с осени прошлого года мобилизация в Украине перестала ограничиваться работой ТЦК и СП. У украинцев появилась возможность выбирать специальность и даже подразделение благодаря рекрутинговым кампаниям. Одна из самых известных первой начала сотрудничать с Минобороны, — Lobby X.

Напоминаем, что легендарный полк "Азов" нуждается в стрелках в свои батальоны. Специалистам предстоит выполнять боевые задачи в составе подразделения.