У Львові стартує пілотний проєкт з рекрутингу

Українські військовослужбовці. Фото: А. Семенюк/zaholovok.com.ua

У Львові планують запустити пілотний проєкт, який має покращити роботу рекрутингових центрів. У разі успіху він пошириться на всі області України.

Про це в інтерв`ю кореспонденту АрміяInform повідомив уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

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Новий проєкт щодо рекрутинигу

"Поки що попередньо можу анонсувати, що зі Львівською міською радою в нас є намір найближчим часом запустити пілотний проєкт на одній з локацій міста. Ми шукаємо правильний формат, який це вигляд матиме, як це повинно працювати", — повідомив уповноважений.

За його словами, далі ця активність набуватиме спроможностей. Він також зазначив, з наскоку відкритися в багатьох містах складно. На це необхідні час і ресурси, в яких військові обмежені.

Мережа рекрутингових центрів

"У нас заплановано як мінімум в чотирьох обласних центрах цього року, можливо навіть у першому півріччі, відкрити рекрутингові центри і об’єднати це в одну мережу. Плануємо більше охоплювати людей, давати їм зручні локації, куди можна прийти, поспілкуватися, поставити всі запитання", — додав Олексій Бежевець.

Він уточнив, що Міноборони надалі дивитиметься, що треба покращити в роботі рекрутингових центрів.

"У перспективі вони мають бути як мінімум у всіх обласних центрах. А як максимум — якщо в цьому ми побачимо потребу — і в районних центрах, можливо не в усіх, але в більшості", — зазначив Олексій Бежевець.

Раніше ми повідомляли, що ще з осені минулого року мобілізація в Україні перестала обмежуватися роботою ТЦК та СП. В українців з'явилася можливість обирати спеціальність та навіть підрозділ завдяки рекрутинговим кампаніям. Одна з найвідоміших, яка першою почала співпрацювати з Міноборони, — Lobby X.

Нагадуємо, що легендарний полк "Азов" потребує стрільців до своїх батальйонів. Спеціалістам потрібно буде виконувати бойові задачі в складі підрозділу.