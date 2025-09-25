Неделя здоровья во Львове — список локай, где можно бесплатно пройти обследование

Проведение обследования. Фото: Львовский городской совет

Жители Львова смогут бесплатно проверить свое здоровье. С 7 по 10 октября в городе состоится очередная "Неделя здоровья", во время которой будут работать медицинские палатки на более 20 локациях.

Об этом сообщили во Львовском городском совете в четверг, 25 сентября.

Во Львове состоится "Неделя здоровья"

Как отметили в горсовете, обследование для всех желающих будут проходить ежедневно с 10:00 до 16:00. Львовянам будут предлагать измерить артериальное давление, уровень сахара и холестерина в крови, пройти консультации врачей и проверить состояние организма.

Из-за холодного времени года не будут проводить осмотры у дерматолога и проверку на плоскостопие, зато остаются стоматологические услуги. Также в палатках будут раздавать специальные флаеры для бесплатного осмотра у детского стоматолога и ортодонта, флаеры-напоминания о женском здоровье и возможность пройти цифровой скрининг зрения с помощью платформы CheckEye.

"Прежде всего мы хотим показать жителям, что регулярный чек-ап — это быстро, удобно и очень важно. Превентивные осмотры помогают предупредить осложнения, а культура постоянной заботы о своем состоянии должна стать естественной частью жизни общества. Именно такие акции формируют это понимание у людей", — сказала заместитель городского головы по гуманитарным вопросам Ирина Кулинич.

Перечень локаций, где будут расположены медицинские палатки. Фото: Львовский городской совет

