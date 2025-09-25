Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зеленский встретился с делегацией Конгресса — что известно
Главная Львов Во Львове стартует "Неделя здоровья" — где можно обследоваться

Во Львове стартует "Неделя здоровья" — где можно обследоваться

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 14:53
Неделя здоровья во Львове — список локай, где можно бесплатно пройти обследование
Проведение обследования. Фото: Львовский городской совет

Жители Львова смогут бесплатно проверить свое здоровье. С 7 по 10 октября в городе состоится очередная "Неделя здоровья", во время которой будут работать медицинские палатки на более 20 локациях.

Об этом сообщили во Львовском городском совете в четверг, 25 сентября.

Реклама
Читайте также:

Во Львове состоится "Неделя здоровья"

Как отметили в горсовете, обследование для всех желающих будут проходить ежедневно с 10:00 до 16:00. Львовянам будут предлагать измерить артериальное давление, уровень сахара и холестерина в крови, пройти консультации врачей и проверить состояние организма.

Из-за холодного времени года не будут проводить осмотры у дерматолога и проверку на плоскостопие, зато остаются стоматологические услуги. Также в палатках будут раздавать специальные флаеры для бесплатного осмотра у детского стоматолога и ортодонта, флаеры-напоминания о женском здоровье и возможность пройти цифровой скрининг зрения с помощью платформы CheckEye.

"Прежде всего мы хотим показать жителям, что регулярный чек-ап — это быстро, удобно и очень важно. Превентивные осмотры помогают предупредить осложнения, а культура постоянной заботы о своем состоянии должна стать естественной частью жизни общества. Именно такие акции формируют это понимание у людей", — сказала заместитель городского головы по гуманитарным вопросам Ирина Кулинич.

Тиждень здоров'я у Львові - локації
Перечень локаций, где будут расположены медицинские палатки. Фото: Львовский городской совет

Напомним, врачи дали советы, что нужно есть во время простуды.

А также мы писали, что в Украину завезли первые дозы вакцины от гриппа.

здоровье Львов акция лечение медобследование
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации