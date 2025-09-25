Тиждень здоров'я у Львові — список локай, де можна безкоштовно пройти обстеження

Проведення обстеження. Фото: Львівська міська рада

Мешканці Львова зможуть безкоштовно перевірити своє здоров'я. З 7 до 10 жовтня у місті відбудеться черговий "Тиждень здоров'я", під час якого працюватимуть медичні намети на понад 20 локаціях.

Про це повідомили у Львівській міській раді у четвер, 25 вересня.

У Львові відбудеться "Тиждень здоров'я"

Як зазначили у міськраді, обстеження для всіх охочих триватимуть щодня з 10:00 до 16:00. Львів'янам пропонуватимуть виміряти артеріальний тиск, рівень цукру та холестерину в крові, пройти консультації лікарів і перевірити стан організму.

Через холодну пору року не проводитимуть огляди у дерматолога та перевірку на плоскостопість, натомість залишаються стоматологічні послуги. Також у наметах роздаватимуть спеціальні флаєри для безкоштовного огляду у дитячого стоматолога та ортодонта, флаєри-нагадування про жіноче здоров'я та можливість пройти цифровий скринінг зору з допомогою платформи CheckEye.

"Насамперед ми хочемо показати мешканцям, що регулярний чек-ап — це швидко, зручно і дуже важливо. Превентивні огляди допомагають попередити ускладнення, а культура постійного піклування про свій стан має стати природною частиною життя громади. Саме такі акції формують це розуміння у людей", — сказала заступниця міського голови з гуманітарних питань Ірина Кулинич.

Перелік локацій, де будуть розташовані медичні намети. Фото: Львівська міська рада

