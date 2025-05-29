Блохин, Беланов и Шевченко открыли турне с Золотыми мячами

Андрей Шевченко, Игорь Беланов и Олег Блохин. Фото: Новини.LIVE

В центре Львова в четверг, 29 мая, началась беспрецедентная выставка - впервые в истории три "Золотых мяча", полученные украинскими футболистами, будут представлены вместе в свободном доступе для всех желающих. Эти легендарные награды принадлежат Олегу Блохину, Игорю Беланову и Андрею Шевченко — единственным украинцам, которые когда-то получали высшую индивидуальную награду в мире футбола.

На мероприятии побывала корреспондентка Новини.LIVE.

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Во Львове презентовали "Золотые мячи" украинских футбольных легенд

Событие организовано по случаю 20-летия компании ROZETKA. Турне охватит 11 городов Украины, чтобы вдохновить молодежь поверить в собственные силы и заинтересовать спортом. Главный лозунг проекта —"Следующий золотой мяч — твой".

Легендарные украинские футболисты держат награду "Золотой мяч".фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове экспозицию можно посетить с 29 мая по 1 июня с 10:00 до 20:00 на площади Рынок, 1, возле Львовской ратуши. Далее награды отправятся в Ивано-Франковск, Черновцы, Винницу, Одессу, Днепр, Полтаву, Киев, Житомир, Ровно и Луцк. Актуальное расписание будет публиковаться на странице ROZETKA в Instagram.

Футболисты Андрей Шевченко, Игорь Беланов и Олег Блохин. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Из соображений безопасности в случае объявления воздушной тревоги экспозиция будет временно приостанавливать работу, посетители обязаны пройти в укрытие.

Презентация легендарных наград, которые получили украинские футболисты за время карьеры. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Кроме просмотра легендарных трофеев, посетители смогут приобщиться к благотворительности. Рядом с инсталляцией работает поп-ап-магазин ROZETKA, где можно приобрести специальную линейку товаров: золотые мячи, футболки, бутылки для воды и постеры с факсимиле подписей трех обладателей награды. Вся прибыль будет направлена на проведение детского турнира "Школьный мяч", который организовывает Украинская ассоциация футбола.

Мэр Львова Андрей Садовый, фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Награда Игоря Беланова, фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Напоминаем, что "Золотой мяч" - одна из самых престижных футбольных наград мира, основанная французским изданием France Football в 1956 году. До 2007-го года ее вручали лучшему игроку Европы, а затем — мира. Легендами украинского футбола, которые получили эту награду, стали: Олег Блохин (1975), Игорь Беланов (1986) и Андрей Шевченко (2004).

Напомним, Мирон Маркевич высказался относительно игры капитана киевского "Динамо" Андрея Ярмоленко.

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