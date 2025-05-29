Блохін, Бєланов і Шевченко відкрили турне із Золотими м’ячами

Андрій Шевченко, Ігор Бєланов та Олег Блохін. Фото: Новини.LIVE

У центрі Львова в четвер, 29 травня, розпочалася безпрецедентна виставка — вперше в історії три "Золоті м’ячі", здобуті українськими футболістами, будуть представлені разом у вільному доступі для всіх охочих. Ці легендарні нагороди належать Олегу Блохіну, Ігорю Бєланову та Андрію Шевченку – єдиним українцям, що колись здобували найвищу індивідуальну відзнаку у світі футболу.

На заході побувала кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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У Львові презентували "Золоті м'ячі" українських футбольних легенд

Подію організовано з нагоди 20-річчя компанії ROZETKA. Турне охопить 11 міст України, щоб надихнути молодь повірити у власні сили й зацікавити спортом. Головне гасло проєкту – "Наступний золотий м'яч — твій".

Легендарні українські футболісти тримають нагороду "Золотий м'яч".Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Львові експозицію можна відвідати з 29 травня до 1 червня з 10:00 до 20:00 на площі Ринок, 1, поблизу Львівської ратуші. Далі нагороди вирушать до Івано-Франківська, Чернівців, Вінниці, Одеси, Дніпра, Полтави, Києва, Житомира, Рівного та Луцька. Актуальний розклад буде публікуватися на сторінці ROZETKA в Instagram.

Футболісти Андрій Шевченко, Ігор Бєланов та Олег Блохін. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

З міркувань безпеки у разі оголошення повітряної тривоги експозиція тимчасово призупинятиме роботу, відвідувачі зобов’язані пройти до укриття.

Презентація легендарних нагород, які отримали українські футболісти за час кар'єри. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Окрім перегляду легендарних трофеїв, відвідувачі зможуть долучитися до благодійності. Поруч з інсталяцією працює поп-ап-магазин ROZETKA, де можна придбати спеціальну лінійку товарів: золоті м’ячі, футболки, пляшки для води та постери з факсиміле підписів трьох володарів нагороди. Увесь прибуток буде спрямовано на проведення дитячого турніру "Шкільний м’яч", який організовує Українська асоціація футболу.

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Нагорода Ігора Бєланова. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Нагадуємо, що "Золотий м’яч" – одна з найпрестижніших футбольних нагород світу, заснована французьким виданням France Football у 1956 році. До 2007-го року її вручали найкращому гравцеві Європи, а згодом — світу. Легендами українського футболу, які здобули цю відзнаку, стали: Олег Блохін (1975), Ігор Бєланов (1986) та Андрій Шевченко (2004).

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