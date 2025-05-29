Блохін, Бєланов і Шевченко відкрили турне із Золотими м’ячами

У Львові стартувало турне трьох "Золотих м’ячів" — фоторепортаж
У центрі Львова в четвер, 29 травня, розпочалася безпрецедентна виставка — вперше в історії три "Золоті м’ячі", здобуті українськими футболістами, будуть представлені разом у вільному доступі для всіх охочих. Ці легендарні нагороди належать Олегу Блохіну, Ігорю Бєланову та Андрію Шевченку – єдиним українцям, що колись здобували найвищу індивідуальну відзнаку у світі футболу.
На заході побувала кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.
У Львові презентували "Золоті м'ячі" українських футбольних легенд
Подію організовано з нагоди 20-річчя компанії ROZETKA. Турне охопить 11 міст України, щоб надихнути молодь повірити у власні сили й зацікавити спортом. Головне гасло проєкту – "Наступний золотий м'яч — твій".
У Львові експозицію можна відвідати з 29 травня до 1 червня з 10:00 до 20:00 на площі Ринок, 1, поблизу Львівської ратуші. Далі нагороди вирушать до Івано-Франківська, Чернівців, Вінниці, Одеси, Дніпра, Полтави, Києва, Житомира, Рівного та Луцька. Актуальний розклад буде публікуватися на сторінці ROZETKA в Instagram.
З міркувань безпеки у разі оголошення повітряної тривоги експозиція тимчасово призупинятиме роботу, відвідувачі зобов’язані пройти до укриття.
Окрім перегляду легендарних трофеїв, відвідувачі зможуть долучитися до благодійності. Поруч з інсталяцією працює поп-ап-магазин ROZETKA, де можна придбати спеціальну лінійку товарів: золоті м’ячі, футболки, пляшки для води та постери з факсиміле підписів трьох володарів нагороди. Увесь прибуток буде спрямовано на проведення дитячого турніру "Шкільний м’яч", який організовує Українська асоціація футболу.
Нагадуємо, що "Золотий м’яч" – одна з найпрестижніших футбольних нагород світу, заснована французьким виданням France Football у 1956 році. До 2007-го року її вручали найкращому гравцеві Європи, а згодом — світу. Легендами українського футболу, які здобули цю відзнаку, стали: Олег Блохін (1975), Ігор Бєланов (1986) та Андрій Шевченко (2004).
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