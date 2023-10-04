Во Львове стартовал 30-й международный фестиваль Lviv BookForum

Открытие Lviv BookForum. Фото: Новини.LIVE, Иван Станиславский

Во Львове стартовал юбилейный 30-й международный литературный фестиваль BookForum. Он продлится до 8 октября.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE.

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Традиционная книжная ярмарка и встречи с иностранными гостями

На книжном фестивале ожидаются панельные дискуссии с писателями и интеллектуалами, встречи с иностранными гостями, презентации книжных новинок, ночь поэзии и традиционная книжная ярмарка. Вход на все события во время фестиваля бесплатный.

Украинские писатели на открытии книжного форума во Львове. Фото: Новини.LIVE, Иван Станиславский

Как отмечают организаторы в комментарии Новини.LIVE фокусная тема форума этого года — "Перепись будущего".

"Поскольку мы продолжаем жить в условиях войны, фокусная тема этого форума не могла быть другой. Мы будем говорить о тех шагах, которые мы должны сделать, чтобы после победы иметь больше шансов на справедливость. Мы будем изучать примеры Руанды, Балкан, Второй мировой войны", как в них складывались трибуналы после войны и как происходило восстановление, хотя мы и литературный фестиваль, но мы должны фокусироваться на политических темах, потому что это наша реальность.

Посетители открытия Lviv BookForum. Фото: Новини.LIVE, Иван Станиславский

Из-за начала полномасштабной войны мы изменили формат: в связи с ограничениями безопасности в прошлом году книжный форум был закрыт и большинство людей могли присоединиться к нему только онлайн. В этом году мы нашли возможность сделать наше событие более открытым и возвращаем любимую всеми ярмарку. А еще в этом году благодаря партнерам нам впервые удалось сделать BookForum полностью бесплатным для посетителей», — рассказывает программный директор Lviv BookForum София Челяк.

Открытие 30 международного книжного форума во Львове. Фото: Новини.LIVE, Иван Станиславский

Добавим, фестиваль продлится до 8 октября. Нынешнее основное пространство для форума — "Пороховая башня", что на ул. Подвальный. Одно из немногих сохранившихся до сих пор фортификационных сооружений Львова. Здесь же, в сквере рядом, 6–8 октября с 10:00 до 19:00 пройдет книжная ярмарка. В этом году презентуют книжные витрины более 50 издательств, а также будут 2 коллективных стенда — "Комиксы" и "Книги о российско-украинской войне".

Организатор мероприятия — ОО "Форум издателей". Событие реализуется при поддержке проекта Агентства США по международному развитию USAID "Укрепление общественного доверия (UCBI)", а также Open Society Foundation и Львовского городского совета.