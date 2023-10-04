У Львові стартував 30-й міжнародний фестиваль Lviv BookForum

Відкриття Lviv BookForum. Фото: Новини.LIVE, Іван Станіславський

У Львові стартував ювілейний, 30-й міжнародний літературний фестиваль BookForum. Він триватиме до 8 жовтня.

Про це інформує журналістка Новини.LIVE.

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Традиційний книжковий ярмарок та зустрічі з іноземними гостями

На книжковому фестивалі очікуються панельні дискусії з письменниками та інтелектуалами, зустрічі з іноземними гостями, презентації книжкових новинок, ніч поезії та традиційний книжковий ярмарок. Вхід на усі події під час фестивалю — безкоштовний.

Українські письменники на відкриті книжкового форуму у Львові. Фото: Новини.LIVE, Іван Станіславський

Як зазначають організатори у коментарі Новини.LIVE, фокусна тема цьогорічного форуму — "Перепис майбутнього".

"Оскільки ми продовжуємо жити в умовах війни, фокусна тема цього форуму не могла бути іншою. Ми будемо говорити про ті кроки, які ми маємо зробити, щоб після перемоги мати більше шансів на справедливість. Ми будемо вивчати приклади Руанди, Балкан, Другої світової війни, як в них складались трибунали після війни і як відбувалась відбудова. Хоч ми й літературний фестиваль, але ми повинні фокусуватись на політичних темах, бо це наша реальність.

Відвідувачі відкриття Lviv BookForum. Фото: Новини.LIVE, Іван Станіславський

Через початок повномасштабної війни ми змінили формат: у зв’язку з безпековими обмеженнями минулого року книжковий форум був закритим і більшість людей могли долучитись до нього лише онлайн. Цьогоріч ми знайшли можливість зробити нашу подію більш відкритою та повертаємо улюблений всіма ярмарок. А ще цього року завдяки партнерам нам вперше вдалося зробити BookForum повністю безкоштовним для відвідувачів" — розповідає програмна директорка Lviv BookForum Софія Челяк.

Відкриття 30-го міжнародного книжкового форуму у Львові. Фото: Новини.LIVE, Іван Станіславський

Додамо, фестиваль триватиме до 8 жовтня. Цьогорічний основний простір — "Порохова вежа", що на вул. Підвальній. Одній із небагатьох збережених до сьогодні фортифікаційних споруд Львова. Тут же, у сквері поруч, 6-8 жовтня з 10:00 до 19:00 відбуватиметься книжковий ярмарок. Цього року презентують книжкові вітрини понад 50 видавництв, а також буде два колективні стенди — "Комікси" та "Книжки про російсько-українську війну".

Організатор заходу — ГО "Форум видавців". Подія реалізовується за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку USAID "Зміцнення громадської довіри (UCBI)", а також Open Society Foundation та Львівської міської ради.