Как во Львове учат собирать и управлять FPV-дронами сегодня

Учеба на полигоне во Львовской области сегодня, 26 июня. Фото: Новини.LIVE

Во Львове общественная организация организовала бесплатные курсы управления дронами. Принять участие в обучении могут как военные, так и гражданские.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE

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Обучение управлению дронами

Участники сначала учат теорию, а затем переходят к практическим занятиям на полигоне. Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил Иван Попович, руководитель ОО "Для Перемоги". Он отметил, что хоть приоритет и предоставляют военным, пройти обучение может любой возрастом от 18 лет.

"Сейчас идет быстрый набор. Организаторы планируют каждую неделю обучать ориентировочно 20 — 25 человек. Кроме учений наша организация также закупает дроны и передает напрямую нашим защитникам. За последний месяц мы передали 100 дронов военным 103 и 125 бригад Сумской и Харьковской областей. Сейчас активно готовимся к поездке на Запорожское направление", — отмечает Попович.

Украинские дроны. Фото: Новини.LIVE

"Три дрона могут уничтожить танк за несколько миллионов"

В комментарии Новини.LIVE Валерий Шажко, военнослужащий 125 бригады, отметил, что на поле боя дроны не только уничтожают врага, но и спасают жизнь украинских воинов.

"Мы можем иметь танк за несколько миллионов, а прилетит два таких дрона — и этого танка нет. Война и тактика войны стремительно меняется. Все меняется и у нашего противника, и для того чтобы быть впереди, нужно стремительно развиваться. Именно это делают вот такие небольшие конструкторские бюро", — добавляет Шажко.

"Условия максимально приближены к боевым"

А командир добровольческого формирования "Лев" Валентин Середюк рассказал в комментарии Новини.LIVE, что для должной подготовки пилотов во Львове условия пытаются максимально приблизить к боевым.

"Из нашего подразделения — более 450 мужчин, выполняющих свои обязанности в зоне проведения боевых действий. И когда они приезжают на восстановление, они помогают нам в подготовке пилотов", — говорит Середюк.

РЭБ-система. Фото: Новини.LIVE

В общем, на полигоне состоялась имитация выявления вражеской диверсионной группы. Оператор разведывательного БпЛА поднимал разведывательный дрон, передавал координаты обнаруженной группы оператору ударного дрона. Он, в свою очередь, вылетал FPV-дроном и уничтожал ДРГ прямым попаданием.

Также продемонстрировали работу РЭБ-системы. Заглушили РЭБ-системой FPV-дрон. Сначала подняли 7-дюймовый FPV-дрон, он повис в воздухе. В этот момент включили РЭБ (на 10-17 секунд), заглушился сигнал — и сразу упал.

Кроме того, состоялась презентация дронов, которые общественная организация "Для Перемоги" передает военным. 7- и 8-дюймовые FPV-дроны — они работают как камикадзе. 10-дюймовые являются камикадзе и бомберами (они могут переносить сброс или бутылку воды). Также РЭБ-система.

Напомним, мы ранее писали, как украинские воины уничтожали вражеские силы противника, несмотря на попадание в машину вражеского FPV-дрона.

Мы также писали, как бойцы 38-й отдельной бригады морской пехоты показали ювелирную работу оператора дрона.