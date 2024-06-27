Як у Львові навчають збирати та керувати FPV-дронами сьогодні

Навчання на полігоні у Львівській області сьогодні, 26 червня. Фото: Новини.LIVE

У Львові громадська організація організувала безкоштовні курси управління дронами. Долучитись до навчань можуть як військові, так і цивільні.

Про це повідомляє журнлістка Новини.LIVE

Читайте також:

Навчання управління дронами

Учні спочатку вчать теорію, а опісля переходять до практичних занять на полігоні. Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив Іван Попович, керівник ГО "Для Перемоги". Він зазначив, що хоч пріоритет і надають військовим, пройти навчання може будь-хто віком від 18 років.

"Зараз іде швидкий набір. Організатори планують кожного тижня навчати орієнтовно 20 —25 людей. Окрім навчань наша організація також закуповує дрони та передає напряму нашим захисникам. За останній місяць ми передали 100 дронів до військових 103 та 125 бригад, що на Сумщині та Харківщині. Зараз активно готуємось до поїздки на Запорізький напрямок", — зазначає Попович.

Українські дрони. Фото: Новини.LIVE

"Три дрони можуть знищити танк за кілька мільйонів"

У коментарі Новини.LIVE Валерій Шажко, військовослужбовець 125 бригади, зазначив, що на полі бою дрони не лише нищать ворога, а й рятують життя українських воїнів.

"Ми можемо мати танк за кілька мільйонів, а прилетить два таких дрони —і цього танка нема. Війна і тактика війни стрімко міняється. Все змінюється і в нашого супротивника, і для того щоб бути попереду, треба стрімко розвиватися. Саме це роблять от такі невеликі конструкторські бюро", — додає Шажко.

"Умови максимально наближені до бойових"

А командир добровольчого формування "Лев" Валентин Середюк розповів у коментарі Новини.LIVE, що для належної підготовки пілотів у Львові умови намагаються максимально наблизити до бойових.

"З нашого підрозділу — понад 450 чоловіків, які виконують свої обов'язки в зоні проведення бойових дій. І коли вони приїздять на відновлення, то вони допомагають нам в підготовці пілотів", — каже Середюк.

РЕБ система. Фото: Новини.LIVE

Загалом, на полігоні відбулась імітація виявлення ворожої диверсійної групи. Оператор розвідувального БпЛА підіймав розвідувальний дрон, передавав координати виявленої групи оператору ударного дрона. Він, своєю чергою, вилітав FPV- дроном і знищував ДРГ прямим влучанням.

Також продемонстрували роботу РЕБ-системи. Заглушили РЕБ-системою FPV-дрон. Спершу підняли 7-дюймовий FPV-дрон, він завис у повітрі. У цей момент увімкнули РЕБ (на 10-17 секунд), заглушився сигнал, і він одразу впав.

Крім того, відбулась презентація дронів, які громадська організація "Для Перемоги" передає військовим. 7- та 8-дюймові FPV-дрони — вони працюють як камікадзе. 10-дюймові є камікадзе та бомбери (вони можуть переносити скид або пляшку води). Також РЕБ-система.

Нагадаємо, ми раніше писали, як українські воїни знищували ворожі сили противника попри влучання у машину ворожого FPV-дрона.

Ми також писали, як бійці 38 окремої бригади морської піхоти показали ювелірну роботу оператора дрона.