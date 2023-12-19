Во Львове произошел прорыв теплосети — когда вернут отопление и горячую воду

Прорыв теплосети в Львове. Фото архивное: соцсети

Во вторник, 19 декабря, во Франковском районе Львова произошел прорыв тепловой сети. В связи с этим часть улиц города осталась без отопления и горячей воды.

Об этом сообщил Львовский горсовет.

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Ремонтные работы будут продолжаться до вечера, ориентировочно 17:00. Поэтому без отопления и горячей воды остались жители домов за улицами:

Бойчука, 3, 5, 8, 10;

Владимира Великого, 1, 3, 5, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 , 35а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 49а, 51, 53, 53а, 57, 59, 59а, 61, 63, 65 , 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 85а, 89, 91, 93а, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 109, 111, 113, 117, 2

Грабянки, 5, 7, 9, 13;

Керамическая, 4, 16;

Княгини Ольги, 59б, 59, 59а, 61, 63, 65, 102;

Кобылицы, 19, 27, 29, 29а;

Кульпарковская, 117, 121, 123, 125, 129, 133а;

Молдавская, 43;

Музыки, 34, 36;

Рубчека, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 17а;

Симоненко, 1, 3;

Стрыйская, 104, 106;

Троллейбусная, 2, 4, 6, 8.

"Поскольку сегодня плюсовая температура, то надеемся, что жильцы этих домов не ощутят отсутствие теплоснабжения. Наши ремонтные бригады постараются максимально быстро завершить все работы и возобновить подачу тепла и горячей воды", — говорится в сообщении.

Напомним, в 2023 году в Украине подорожали жилищно-коммунальные услуги. Более всего возросла стоимость электроэнергии, однако цены на природный газ, горячую воду и отопление остались без изменений.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила тариф на услуги по передаче электроснабжения НЭК "Укрэнерго" на 9%. Подобные изменения начнут действовать с 1 января 2024 года.