У Львові стався прорив тепломережі — коли повернуть опалення та гарячу воду

Прорив тепломережі у Львові. Фото архівне: соцмережі

У вівторок, 19 грудня, у Франківському районі Львова стався прорив тепловій мережі. У зв'язку з цим частина вулиць міста залишилась без опалення та гарячої води.

Про це повідомила Львівська міськрада.

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Зазначається, що ремонтні роботи триватимуть до вечора, орієнтовно 17:00. Через це без опалення та гарячої води залишились мешканці будинків за вулицями:

Бойчука, 3, 5, 8, 10;

Володимира Великого, 1, 3, 5, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 49а, 51, 53, 53а, 57, 59, 59а, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 85а, 89, 91, 93а, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 109, 111, 113, 117, 121, 125;

Граб’янки, 5, 7, 9, 13;

Керамічна, 4, 16;

Княгині Ольги, 59б, 59, 59а, 61, 63, 65, 102;

Кобилиці, 19, 27, 29, 29а;

Кульпарківська, 117, 121, 123, 125, 129, 133а;

Молдавська, 43;

Музики, 34, 36;

Рубчака, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 17а;

Симоненка, 1, 3;

Стрийська, 104, 106;

Тролейбусна, 2, 4, 6, 8.

"Оскільки сьогодні плюсова температура, то сподіваємося, що мешканці цих будинків не відчують відсутність теплопостачання. Наші ремонтні бригади намагатимуться максимально швидко завершити усі роботи і відновити подачу тепла і гарячої води", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в 2023 році в Україні подорожчали житлово-комунальні послуги. Найбільше зросла вартість електроенергії, проте ціни на природний газ, гарячу воду та опалення залишилися без змін.

Додамо, Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, підвищила тариф на послуги щодо передачі електропостачання НЕК "Укренерго" на 9%. Такі зміни почнуть діяти з 1 січня 2024 року.