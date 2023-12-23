Во Львове произошел взрыв в жилом доме — что известно

Взрыв в частном доме во Львове. Фото: скриншот

Во Львове, в доме на улице Княгини Ольги, взорвался газ. На месте происшествия задействованы все экстренные службы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрыв газа во Львове

Во Львове в доме на улице Княгини Ольги взорвался газ. На месте происшествия сейчас работают скорая помощь, полиция и пожарные экипажи.

Из-за этой ситуации движение по улице Княгини Ольги в сторону Научной перекрыто.

Что говорит городской голова

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что на улице Княгини Ольги произошел взрыв в частном доме.

"Есть разрушение несущих стен. Возможно, под завалами люди. На месте работают спасательные службы. Причины и последствия устанавливаются", — написал Садовый на своей странице в Telegram.

Реакция Андрея Садового на взрыв. Фото: скриншот

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