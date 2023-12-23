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У Львові стався вибух у житловому будинку — що відомо

23 грудня 2023 21:20
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Львові стався вибух у житловому будинку — що відомо
Вибух у приватному будинку у Львові. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Львові, у будинку на вулиці Княгині Ольги, вибухнув газ. Наразі на місці події задіяні усі екстренні служби.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибух газу у Львові

У Львові, у будинку на вулиці Княгині Ольги, вибухнув газ. На місці події зараз працюють "швидка допомога", поліція та пожежні екіпажі.

Через цю ситуацію рух по вулиці Княгині Ольги в бік Наукової перекрито.

Що говорить міський голова

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що на вулиці Княгині Ольги стався вибух у приватному будинку. 

"Є руйнування несучих стін. Можливо, під завалами люди. На місці працюють рятувальні служби. Причини та наслідки встановлюються", — написав Садовий на своїй сторінці у Telegram.

садовий
Реакція Андрія Садового на вибух. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що російські загарбники вдарили по критичній інфраструктурі Херсона. Внаслідок цього стався прорив на газових мережах та виникла пожежа. 

Також ми інформували, що у понеділок, 18 грудня, у Харкові сталася пожежа в квартирі багатоповерхівки. Всередині помешкання перебували двоє дітей, яких врятували сусіди. 

Крім того, вдень 14 грудня у Харкові сталася побутова пожежа. Через необережне поводження з вогнем на 75-річній жінці загорівся синтетичний одяг. 

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