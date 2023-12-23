У Львові стався вибух у житловому будинку — що відомо
У Львові, у будинку на вулиці Княгині Ольги, вибухнув газ. Наразі на місці події задіяні усі екстренні служби.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибух газу у Львові
У Львові, у будинку на вулиці Княгині Ольги, вибухнув газ. На місці події зараз працюють "швидка допомога", поліція та пожежні екіпажі.
Через цю ситуацію рух по вулиці Княгині Ольги в бік Наукової перекрито.
Що говорить міський голова
Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що на вулиці Княгині Ольги стався вибух у приватному будинку.
"Є руйнування несучих стін. Можливо, під завалами люди. На місці працюють рятувальні служби. Причини та наслідки встановлюються", — написав Садовий на своїй сторінці у Telegram.
Раніше ми повідомляли, що російські загарбники вдарили по критичній інфраструктурі Херсона. Внаслідок цього стався прорив на газових мережах та виникла пожежа.
Також ми інформували, що у понеділок, 18 грудня, у Харкові сталася пожежа в квартирі багатоповерхівки. Всередині помешкання перебували двоє дітей, яких врятували сусіди.
Крім того, вдень 14 грудня у Харкові сталася побутова пожежа. Через необережне поводження з вогнем на 75-річній жінці загорівся синтетичний одяг.
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