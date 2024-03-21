Во Львове студенты устроили митинг — чего требует молодежь

Митинг студентов Украинской академии книгопечатания. Фото: Новини.LIVE

Студенты львовской Украинской академии печатания в четверг, 21 марта, устроили мирный митинг против присоединения ВУЗа к Львовской политехнике. Они требуют остановить реорганизацию академии и отставки ряда чиновников Министерства образования и науки Украины.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места события.

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Студенты УАП на митинге. Источник: Новини.LIVE

"Сегодня мы скажем свое решительное и весомое "нет" незаконным и лживым реформам МОН, которые не соглашаются с мнением студентов, и не хотят их слышать. Сегодня они его услышат: хотят они того или нет", — рассказывает студентка УАП Юлия Шипита.

Студенты УАП на митинге. Источник: Новини.LIVE

Намерения молодежи очень активны: они требуют остановить реорганизацию учебного заведения и отставки министра образования и науки Украины Оксена Лисового, его заместителя Михаила Винницкого и всего штата команды реформаторов образовательного ведомства.

Другая причина митинга, как заявили студенты, — страх перед тем, что их лишат государственной формы обучения и полностью аннулируют дипломы. Беспокоит ребят и судьба преподавателей: работу могут потерять почти 200 человек.

Студенты УАП на митинге. Источник: Новини.LIVE

"У ВУЗа много эксклюзивных кафедр, поэтому не хочется, чтобы он потерял свою особенность и аутентичность", — рассказывает одна из митингующих.

Что говорит руководство вуза

Митинг своих воспитанников поддержали и в руководстве УАП. По словам ректора ВУЗа, Богдана Дурняка, реорганизация должна касаться тех высших учебных заведений, которые не самодостаточны, и имеют слабое финансовое положение.

Ректор УАП Богдан Дурняк на митинге. Источник: Новини.LIVE

"Политика министерства должна быть прозрачной, а не иметь таинственных решений. Наша академия имеет хорошие позиции, а МОН решило за три дня уничтожить это учебное заведение. Министерство должно быть партнером в проведении учебного процесса", — говорит он.

Напомним, ранее в Кабинете Министров Украины приняли решение ликвидировать крупнейшие украинские учреждения высшего образования с целью оптимизации работы этих учреждений.

В то же время, в МОН рассматривают вариант прекращения выплаты академических стипендий студентам, которые сейчас находятся за границей для увеличения начисления стипендий тем студентам, которые находятся в Украине.