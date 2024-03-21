У Львові студенти влаштували мітинг — чого вимагає молодь

Мітинг студентів Української академії друкарства. Фото: Новини.LIVE

Студенти львівської Української академії друкарства у четвер, 21 березня, влаштували мирний мітинг проти приєднання вишу до Львівської політехніки. Вони вимагають зупинити реорганізацію академії, та відставки низки урядовців Міністерства освіти і науки України.

Про це інформує кореспондент Новини.LIVE з місця події.

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Студенти УАД на мітингу. Джерело: Новини.LIVE

"Сьогодні ми скажемо своє рішуче і вагоме "ні" незаконним і брехливим реформам МОН, які не погоджуються з думкою студентів, і не хочуть їх чути. Сьогодні вони його почують: хочуть вони того, чи ні", — розповідає студентка УАД Юлія Шипіта.

Студенти УАД на мітингу. Джерело: Новини.LIVE

Наміри молоді дуже активні: вони вимагають зупинити реорганізацію навчального закладу та відставки міністра освіти й науки України Оксена Лісового, його заступника Михайла Винницького та весь штат команди реформаторів освітнього відомства.

Інша причина мітингу, як заявили студенти — страх перед тим, що їх позбавлять державної форми навчання та повністю анулюють дипломи. Непокоїть хлопців та дівчат і доля викладачів: роботу можуть втрати майже 200 осіб.

Студенти УАД на мітингу. Джерело: Новини.LIVE

"Виш має багато ексклюзивних кафедр, тому не хочеться, щоб він втратив свою особливість та автентичність", — розповідає одна з мітингувальниць.

Що каже керівництво вишу

Мітинг своїх вихованців підтримали й у керівництві УАД. За словами ректора вишу, Богдана Дурняка, реорганізація має стосуватись тих вищих навчальних закладів, які несамодостатні та мають слабке фінансове становище.

Ректор УАД Богдан Дурняк на мітингу. Джерело: Новини.LIVE

"Політика міністерства має бути прозорою, а не мати таємничих рішень. Наша академія має гарні позиції, а МОН вирішило за три дні знищити цей навчальний заклад. Міністерство повинно бути партнером у проведенні навчально процесу", — каже він.

Нагадаємо, раніше у Кабінеті міністрів України ухвалили рішення ліквідувати найбільші українські заклади вищої освіти з метою оптимізації роботи цих установ.

Водночас у МОН розглядають варіант припинення виплати академічних стипендій студентам, які зараз перебувають за кордоном заради збільшення нарахування для тих здобувачів освіти, які перебувають в Україні.