Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Львов arrow Во Львове создадут городской дом для проживания людей с инвалидностью arrow

Во Львове создадут городской дом для проживания людей с инвалидностью

14 февраля 2023 14:12
0e07c513-51a7-4a2d-43ea-1bbc9cd0e400 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львове создадут городской дом для проживания людей с инвалидностью
В общей сложности уже выполнили более 30% работ
0e07c513-51a7-4a2d-43ea-1bbc9cd0e400 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львове на улице Пасечной создадут городской дом для проживания лиц с инвалидностью , которые потеряли родителей или опекунов, или стремятся проживать отдельно от них. Всего выполнено более 30% работ. Реализует проект центр "Источник".

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Читайте также:

"Уже видна основа под пандус для доступности здания, заменили большую часть окон, осуществили укрепление фундамента, ведутся внутренние работы по укреплению стен и готовим лифтовые шахты, и даже уже есть основы для больших окон, которые будут вести на террасу. Эта часть работ выполнена по финансовой поддержки семьи Михаила и Петра Зачкевичей и друзей из Германии и Caritas international", — говорится в сообщении.

Добавим, дом поддержанного проживания – это пространство, оборудованное для проживания 20 взрослых с инвалидностью и ассистентов, которые будут помогать им в быту. Помещение состоит из цоколя и двух этажей, и там планируется обустроить комнаты, кухню, столовую, санузлы и лифт. Также запланировано дополнительно построить инклюзивное общественное пространство для совместных активностей людей с инвалидностью и жителей, проведение дневных мастерских по арт-терапии, совместных кинопросмотров и воркшопов.

Напомним, в Министерстве социальной политики рассказали о переносе масштабной индексации пенсионных выплат . Украинцам обещают повысить выплаты не в марте, а в апреле этого года.

Также мы писали, что в Пенсионном фонде на финансирование жилищных субсидий и льгот в январе 2023 года направили 4,1 млрд гривен, что значительно больше предыдущего месяца.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

15:52 "Позорное поведение команды": официальное заявление "Миная" о драке с россиянами

15:50 В Одесской области лишились еще одного памятника Суворову

15:47 В МВФ оценили, сколько средств требует экономика Украины в 2023-м

Новина з відео

15:37 Конкурент Трампа: экспосол США в ООН Никки Хейли объявила об участии в выборах

15:17 Перехват российских самолетов над Европой: в Польше прокомментировали провокацию

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:14 Дело мертвого коллаборанта Стремоусова будут слушать в Одессе

15:07 Россию внесли в "серый" список налоговых юрисдикций: решение ЕС

15:02 Молдавия закрывала свое воздушное пространство: СМИ сообщали о беспилотнике (ОБНОВЛЕНО)

15:01 Норвегия объявила о передаче Украине танков: подробности

14:59 "Я с Юлой на эту тему даже ссорился": Анатолич признался, почему не любит 14 февраля и 8 марта

Новина з відео

15:37 Конкурент Трампа: экспосол США в ООН Никки Хейли объявила об участии в выборах

Новина з відео

13:37 Пивоваров и Соловий презентовали клип на саундтрек к мультфильму "Мавка. Лесная песня"

Новина з відео

13:26 Россияне нанесли удар по больнице в Херсоне: ОВА показала последствия

Новина з відео

12:30 Как TikTok помог мужчине сделать из никому не известной книги бестселлер

Новина з відео

11:50 "Пусть найдет любовь всех": в Одесском зоопарке выпустили клип ко дню влюбленных

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

11:20 "Надо радоваться жизни": будут ли одесситы отмечать день влюбленных

Новина з відео

10:50 Огонь мог опрокинуться дальше: в Одессе вспыхнула крыша жилого дома

Новина з відео

10:18 Резников и Остин прибыли на заседание "Рамштайна": чего ждать Украине

Новина з відео

09:54 Оккупанты готовятся к массированным круглосуточным атакам в Луганской области, — Гайдай

Новина з відео

08:42 В США устроили стрельбу в университете: есть погибшие

Эксклюзив

09:00 Кредит от МВФ во время войны: не получить невозможно

18:30 Почему Украине так сильно нужны истребители F-16

Эксклюзив

18:00 В Польше ухудшилось отношение к украинцам: ИПСО от россии, манипуляция или правда

Эксклюзив

17:00 Холостой выстрел: почему Запад молча "глотает" российские ракеты

Эксклюзив

09:00 Правительство хочет поднять тарифы на коммунальные услуги: стоит ли это делать

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:00 Война оставляет токсическое наследие для среды и здоровья людей

Новина з фото

08:00 "Надо все восстанавливать с нуля", — о судьбе харьковского экопарка рассказал его основатель

Эксклюзив

18:00 Что готовит путин для Украины к 24 февраля: астрологический прогноз

Эксклюзив

08:00 Трофейная техника: чем ВСУ усилили свою мощь. Танки

18:00 Найден новый способ перенаправить удары молний — и это лазеры

Актуальное по теме

None 14 Февраль 15:51

"Позорное поведение команды": официальное заявление "Миная" о драке с россиянами

None 14 Февраль 15:31

В Одесской области лишились еще одного памятника Суворову

None 14 Февраль 15:59

В МВФ оценили, сколько средств требует экономика Украины в 2023-м

None 14 Февраль 15:37

Конкурент Трампа: экспосол США в ООН Никки Хейли объявила об участии в выборах

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB