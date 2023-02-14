Во Львове создадут городской дом для проживания людей с инвалидностью
Во Львове на улице Пасечной создадут городской дом для проживания лиц с инвалидностью , которые потеряли родителей или опекунов, или стремятся проживать отдельно от них. Всего выполнено более 30% работ. Реализует проект центр "Источник".
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
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"Уже видна основа под пандус для доступности здания, заменили большую часть окон, осуществили укрепление фундамента, ведутся внутренние работы по укреплению стен и готовим лифтовые шахты, и даже уже есть основы для больших окон, которые будут вести на террасу. Эта часть работ выполнена по финансовой поддержки семьи Михаила и Петра Зачкевичей и друзей из Германии и Caritas international", — говорится в сообщении.
Добавим, дом поддержанного проживания – это пространство, оборудованное для проживания 20 взрослых с инвалидностью и ассистентов, которые будут помогать им в быту. Помещение состоит из цоколя и двух этажей, и там планируется обустроить комнаты, кухню, столовую, санузлы и лифт. Также запланировано дополнительно построить инклюзивное общественное пространство для совместных активностей людей с инвалидностью и жителей, проведение дневных мастерских по арт-терапии, совместных кинопросмотров и воркшопов.
Напомним, в Министерстве социальной политики рассказали о переносе масштабной индексации пенсионных выплат . Украинцам обещают повысить выплаты не в марте, а в апреле этого года.
Также мы писали, что в Пенсионном фонде на финансирование жилищных субсидий и льгот в январе 2023 года направили 4,1 млрд гривен, что значительно больше предыдущего месяца.