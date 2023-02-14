У Львові створять міський будинок для проживання людей з інвалідністю

Загалом вже виконали понад 30% робіт

У Львові на вулиці Пасічній створять міський будинок для проживання осіб з інвалідністю, які втратили батьків чи опікунів, або прагнуть проживати окремо від них. Загалом виконано понад 30 % робіт. Реалізовує проєкт центр "Джерело".

Про це інформує пресслужба Львівської міської ради

"Уже видно основу під пандус для доступності будівлі, замінили більшу частину вікон, здійснили укріплення фундаменту, ведуться внутрішні роботи з укріплення стін та готуємо ліфтові шахти, і навіть уже є основи для великих вікон, що вестимуть на терасу. Ця частина робіт виконана за фінансової підтримки родини Михайла та Петри Зачкевичів та друзів з Німеччини і Caritas international", — йдеться у повідомленні.

Додамо, будинок підтриманого проживання — це простір, обладнаний для проживання 20 дорослих з інвалідністю та асистентів, які допомагатимуть їм у побуті. Приміщення складається з цоколя та двох поверхів, і там заплановано облаштувати кімнати, кухню, їдальню, санвузли та ліфт. Також заплановано додатково збудувати інклюзивний громадський простір для спільних активностей людей з інвалідністю та мешканців, проведення денних майстерок з арт-терапії, спільних кінопереглядів та воркшопів.

Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики розповіли про перенесення масштабної індексації пенсійних виплат. Українцям обіцяють підвищити виплати не в березні, а в квітні поточного року.

Також ми писали, що у Пенсійному фонді на фінансування житлових субсидій та пільг у січні 2023 року спрямували 4,1 млрд гривень, що значно більше за попередній місяць.