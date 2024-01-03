Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львове создадут университетскую больницу на базе "железнодорожной" arrow

Во Львове создадут университетскую больницу на базе "железнодорожной"

3 января 2024 11:49
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Во Львове создадут университетскую больницу на базе "железнодорожной"
Клиническая больница Львовской железной дороги. Фото: Львовская ОВА
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Во Львове будет создана университетская больница на базе клинической больницы Львовской железной дороги. Такие медицинские учреждения будут иметь ключевое значение в послевоенном восстановлении Украины, помогут улучшить качество медицинского образования и помощи, а также привлечь инвестиции в медицинскую отрасль.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения (МОЗ).

Читайте также:

Создание университетской больницы во Львове

Сообщается, что имущество медицинского учреждения (клинической больницы Львовской железной дороги) было передано в сферу управления Министерства здравоохранения. Соответствующее решение приняло правительство.

Ожидается, что университетская больница будет финансироваться согласно программе медицинских гарантий. Поэтому учреждение будет иметь устойчивую финансовую базу и сможет оказывать качественную медицинскую помощь и готовить медицинских специалистов.

"Университетская больница Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого будет способна обеспечить высокий уровень практической подготовки студентов и интернов, усовершенствование навыков у врачей, медицинских сестер и других специалистов. Станет платформой для внедрения современных технологий диагностики и лечения и привлечения лучших, в том числе узкоспециализированных специалистов", — сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Создание таких учреждений поможет улучшить качество медицинского образования и помощи в Украине. Кроме того, будут способствовать привлечению инвестиций в развитие медицинской инфраструктуры и повышению престижности труда медиков.

Напомним, в Украине некоторым специалистам медицинской сферы изменят подход к начислению заработной платы. Речь идет о доплате за работу в неблагоприятных условиях труда.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме