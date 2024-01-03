Во Львове создадут университетскую больницу на базе "железнодорожной"
Во Львове будет создана университетская больница на базе клинической больницы Львовской железной дороги. Такие медицинские учреждения будут иметь ключевое значение в послевоенном восстановлении Украины, помогут улучшить качество медицинского образования и помощи, а также привлечь инвестиции в медицинскую отрасль.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения (МОЗ).
Создание университетской больницы во Львове
Сообщается, что имущество медицинского учреждения (клинической больницы Львовской железной дороги) было передано в сферу управления Министерства здравоохранения. Соответствующее решение приняло правительство.
Ожидается, что университетская больница будет финансироваться согласно программе медицинских гарантий. Поэтому учреждение будет иметь устойчивую финансовую базу и сможет оказывать качественную медицинскую помощь и готовить медицинских специалистов.
"Университетская больница Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого будет способна обеспечить высокий уровень практической подготовки студентов и интернов, усовершенствование навыков у врачей, медицинских сестер и других специалистов. Станет платформой для внедрения современных технологий диагностики и лечения и привлечения лучших, в том числе узкоспециализированных специалистов", — сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Создание таких учреждений поможет улучшить качество медицинского образования и помощи в Украине. Кроме того, будут способствовать привлечению инвестиций в развитие медицинской инфраструктуры и повышению престижности труда медиков.
Напомним, в Украине некоторым специалистам медицинской сферы изменят подход к начислению заработной платы. Речь идет о доплате за работу в неблагоприятных условиях труда.
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