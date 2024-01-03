У Львові створять університетську лікарню на базі "залізничної"

Клінічна лікарня Львівської залізниці. Фото: Львівська ОВА

У Львові створять університетську лікарню на базі клінічної лікарні Львівської залізниці. Такі медичні заклади матимуть ключове значення у повоєнній відбудові України, допоможуть покращити якість медичної освіти та допомоги, а також сприятимуть залученню інвестицій у медичну галузь.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я (МОЗ).

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Створення університетської лікарні у Львові

Повідомляється, що майно медичного закладу (клінічної лікарні Львівської залізниці) передали до сфери управління Міністерства охорони здоров’я. Відповідне рішення ухвалив Уряд.

Очікується, що університетська лікарня фінансуватиметься згідно з програмою медичних гарантій. Через це заклад матиме стійку фінансову базу й зможе надавати якісну медичну допомогу та готувати медичних фахівців.

"Університетська лікарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького буде спроможною забезпечити високий рівень практичної підготовки студентів та інтернів, удосконалення навичок у лікарів, медичних сестер й інших фахівців. Стане платформою для впровадження сучасних технологій діагностики і лікування та залучення найкращих, у тому числі вузькоспеціалізованих фахівців", — сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Зазначається, що створення таких закладів допоможе покращити якість медичної освіти та допомоги в Україні. Крім того, сприятиме залученню інвестицій у розвиток медичної інфраструктури та підвищенню престижності праці медиків

Нагадаємо, в Україні деяким фахівцям медичної сфери змінять підхід до нарахування заробітної плати. Йдеться про доплату за роботу в несприятливих умовах праці.