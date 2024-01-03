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У Львові створять університетську лікарню на базі "залізничної"

3 січня 2024 11:49
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Львові створять університетську лікарню на базі "залізничної"
Клінічна лікарня Львівської залізниці. Фото: Львівська ОВА
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Львові створять університетську лікарню на базі клінічної лікарні Львівської залізниці. Такі медичні заклади матимуть ключове значення у повоєнній відбудові України, допоможуть покращити якість медичної освіти та допомоги, а також сприятимуть залученню інвестицій у медичну галузь.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я (МОЗ). 

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Створення університетської лікарні у Львові

Повідомляється, що майно медичного закладу (клінічної лікарні Львівської залізниці) передали до сфери управління Міністерства охорони здоров’я. Відповідне рішення ухвалив Уряд. 

Очікується, що університетська лікарня фінансуватиметься згідно з програмою медичних гарантій. Через це заклад матиме стійку фінансову базу й зможе надавати якісну медичну допомогу та готувати медичних фахівців. 

"Університетська лікарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького буде спроможною забезпечити високий рівень практичної підготовки студентів та інтернів, удосконалення навичок у лікарів, медичних сестер й інших фахівців. Стане платформою для впровадження сучасних технологій діагностики і лікування та залучення найкращих, у тому числі вузькоспеціалізованих фахівців", — сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. 

Зазначається, що створення таких закладів допоможе покращити якість медичної освіти та допомоги в Україні. Крім того, сприятиме залученню інвестицій у розвиток медичної інфраструктури та підвищенню престижності праці медиків

Нагадаємо, в Україні деяким фахівцям медичної сфери змінять підхід до нарахування заробітної плати. Йдеться про доплату за роботу в несприятливих умовах праці.

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