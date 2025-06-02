Мать оштрафовали в суде за курение сына вейпа в школе в Сколе

Курение подростка. Фото иллюстративное: Pexels

Во Львовской области суд признал виновной жительницу города в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Женщину привлекли к административной ответственности за то, что ее 14-летний сын выкуривал электронную сигарету на территории школы.

Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Согласно материалам дела, 25 апреля 2025 года около 11:00 школьник, ученик 9-го класса местного учреждения общего среднего образования находясь в учебном заведении курил электронную сигарету.

Учитывая возраст парня, он не может быть привлечен к ответственности за курение в запрещенном месте, предусмотренное ч. 1 ст. 175-1 КУоАП. Зато ответственность за совершенное правонарушение несет его мать.

Женщина в суде признала свою вину, искренне раскаялась и объяснила, что не проконтролировала поведение сына и не обсуждала с ним вопрос курения. Она пообещала исправить ситуацию и контролировать действия ребенка в будущем.

Суд, учитывая ее признание, факт первого нарушения, семейное положение и отсутствие отягчающих обстоятельств, постановил наложить административное взыскание - штраф в размере 850 гривен. Кроме этого, женщине придется оплатить судебный сбор в сумме 605 гривен.

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