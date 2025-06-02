Мать оштрафовали в суде за курение сына вейпа в школе в Сколе

Во Львове суд наказал мать за вейпинг сына на территории школы
Во Львовской области суд признал виновной жительницу города в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Женщину привлекли к административной ответственности за то, что ее 14-летний сын выкуривал электронную сигарету на территории школы.
Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.
Женщину наказали за то, что ее сын курил на территории школы
Согласно материалам дела, 25 апреля 2025 года около 11:00 школьник, ученик 9-го класса местного учреждения общего среднего образования находясь в учебном заведении курил электронную сигарету.
Учитывая возраст парня, он не может быть привлечен к ответственности за курение в запрещенном месте, предусмотренное ч. 1 ст. 175-1 КУоАП. Зато ответственность за совершенное правонарушение несет его мать.
Женщина в суде признала свою вину, искренне раскаялась и объяснила, что не проконтролировала поведение сына и не обсуждала с ним вопрос курения. Она пообещала исправить ситуацию и контролировать действия ребенка в будущем.
Суд, учитывая ее признание, факт первого нарушения, семейное положение и отсутствие отягчающих обстоятельств, постановил наложить административное взыскание - штраф в размере 850 гривен. Кроме этого, женщине придется оплатить судебный сбор в сумме 605 гривен.
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