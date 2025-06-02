Матір оштрафували в суді за куріння сина вейпу в школі у Сколе

У Львові суд покарав матір за вейпінг підлітка на території школи
У Львівській області суд визнав винною мешканку міста у неналежному виконанні батьківських обов’язків. Жінку притягнули до адміністративної відповідальності за те, що її 14-річний син викурював електронну сигарету на території школи.
Про це стало відомо із судового вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Жінку покарали за те, що її син курив на території школи
Згідно з матеріалами справи, 25 квітня 2025 року близько 11:00 школяр, учень 9-го класу місцевого закладу загальної середньої освіти, перебуваючи у навчальному закладі, курив електронну сигарету.
Зважаючи на вік хлопця, він не може бути притягнений до відповідальності за куріння в забороненому місці, передбачене ч. 1 ст. 175-1 КУпАП. Натомість відповідальність за вчинене правопорушення несе його матір.
Жінка у суді визнала свою вину, щиро розкаялася і пояснила, що не проконтролювала поведінку сина й не обговорювала з ним питання куріння. Вона пообіцяла виправити ситуацію та контролювати дії дитини в майбутньому.
Суд, врахувавши її визнання, факт першого порушення, сімейний стан та відсутність обтяжуючих обставин, постановив накласти адміністративне стягнення — штраф у розмірі 850 гривень. Окрім цього, жінці доведеться сплатити судовий збір у сумі 605 гривень.
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