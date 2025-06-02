Матір оштрафували в суді за куріння сина вейпу в школі у Сколе

Куріння підлітка. Фото ілюстративне: Pexels

У Львівській області суд визнав винною мешканку міста у неналежному виконанні батьківських обов’язків. Жінку притягнули до адміністративної відповідальності за те, що її 14-річний син викурював електронну сигарету на території школи.

Про це стало відомо із судового вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Жінку покарали за те, що її син курив на території школи

Згідно з матеріалами справи, 25 квітня 2025 року близько 11:00 школяр, учень 9-го класу місцевого закладу загальної середньої освіти, перебуваючи у навчальному закладі, курив електронну сигарету.

Зважаючи на вік хлопця, він не може бути притягнений до відповідальності за куріння в забороненому місці, передбачене ч. 1 ст. 175-1 КУпАП. Натомість відповідальність за вчинене правопорушення несе його матір.

Жінка у суді визнала свою вину, щиро розкаялася і пояснила, що не проконтролювала поведінку сина й не обговорювала з ним питання куріння. Вона пообіцяла виправити ситуацію та контролювати дії дитини в майбутньому.

Суд, врахувавши її визнання, факт першого порушення, сімейний стан та відсутність обтяжуючих обставин, постановив накласти адміністративне стягнення — штраф у розмірі 850 гривень. Окрім цього, жінці доведеться сплатити судовий збір у сумі 605 гривень.

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