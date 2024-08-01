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Суд Львова восстановил в должности экс-главу Тернопольской ОВА после обвинения во взяточничестве

1 августа 2024 15:53
Дмитрий Галушка - Редактор
Михаила Головко восстановили в должности главы Тернопольской ОВА
Председатель Тернопольского областного совета Михаил Головко. Фото: Суспільне
Дмитрий Галушка - Редактор

Во Львове в четверг, 1 августа, суд удовлетворил иск бывшего председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко о его восстановлении в должности и выплате 591 тысячи гривен зарплаты за время вынужденного прогула. Напомним, что в июне 2023 года Головко задержали из-за вымогательства 2,4 млн гривен взятки у предпринимателя.

Об этом сообщает издание ZAXID.NET.

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Михаил Головко и его адвокаты убеждали суд, что внеочередная сессия, на которой уволили председателя областного совета, незаконна. Таким образом, принятые на ней решения являются нелегитимными.

Защитники Головко считают, что депутаты должны были инициировать внеочередной созыв и согласовать все вопросы с ним. Также уволенный председатель отметил, что думал, что депутаты проводят не сессию, а собрание. Кроме этого, он считает, что на депутатов давили, потому что на самом деле у него с ними хорошие отношения.

головка в зале суда
Михаил Головко в зале суда. Фото: ZAXID.NET

Позиция облсовета

Представительница Тернопольского областного совета Оксана Михальчук в суде заявила, что все происходило в рамках закона, а мнения адвокатов субъективны и депутаты могут утверждать повестку дня беспрепятственно на сессии.

Михальчук добавила, что за увольнение Головко единогласно проголосовал 51 депутат, который был на сессии (в общей сложности их 64). Она также отрицала информацию о давлении на депутатов.

Напомним, главу Тернопольского облсовета Михаила Головко и двух заместителей руководителя военной администрации области 26 июня задержали во время получения части взятки. Они потребовали эти деньги у владельца одного из местных предприятий.

Однако Михаил Головко не явился в Высший антикоррупционный суд. Там должно было рассматриваться ходатайство о его отстранении от должности.

суд Львов Тернополь Украина Тернопольская область

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