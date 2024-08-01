Михайла Головка поновили на посаді очільника Тернопільської ОВА

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко. Фото: Суспільне

У Львові у четвер, 1 серпня, суд задовольнив позов колишнього голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка про його поновлення на посаді та виплату 591 тисячі гривень зарплати за час вимушеного прогулу. Нагадаємо, що у червні 2023 року Головка затримали через вимагання 2,4 млн гривень хабаря у підприємця.

Про це повідомляє видання ZAXID.NET.

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Михайло Головко та його адвокати переконували суд, що позачергова сесія, на якій звільнили голову обласної ради, незаконна. Таким чином ухвалені на ній рішення є нелегітимними.

Захисники Головка вважають, що депутати мали ініціювати позачергове скликання й погодити всі питання з ним. Також звільнений голова зазначив, що думав, що депутати проводять не сесію, а збори. Крім цього, він вважає, що на депутатів тиснули, бо насправді він має з ними добрі взаємини.

Михайло Головко в залі суду. Фото: ZAXID.NET

Позиція облради

Представниця Тернопільської обласної ради Оксана Михальчук у суді заявила, що все відбувалося в рамках закону, а думки адвокатів є субʼєктивними й депутати можуть затверджувати порядок денний безперешкодно на сесії.

Михальчук додала, що за звільнення Головка одноголосно проголосував 51 депутат, який був на сесії (загалом їх 64). Вона також заперечила інформацію про тиск на депутатів.

Нагадаємо, голову Тернопільської облради Михайла Головка та двох заступників керівника військової адміністрації області 26 червня затримали під час отримання частини хабаря. Вони вимагали ці гроші у власника одного із місцевих підприємств.

Проте Михайло Головко не з'явився до Вищого антикорупційного суду. Там повинно було розглядатися клопотання щодо його відсторонення від посади.