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Во Львове суд вынес приговор участнику известной банды Сушка

13 ноября 2023 09:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Во Львове суд вынес приговор участнику известной банды Сушка
Осужденный Владимир Мялькин. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Во Львове суд вынес решение по делу участника известного преступного сообщества, известного как "банда Сушка" Владимира Мялькина. Эта группировка, которая действовала в Киеве и Львове, связана с более чем ста преступными деяниями. 

Об этом сообщает zaxid.net.

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В чем обвиняется Владимир Мялькин

Мялькин был признан виновным в серии криминальных деяний, включая создание преступной организации, заказные убийства и нелегальное хранение оружия. Ему назначили 15 лет тюремного заключения, но каждый день его пребывания в СИЗО Львова считается за два, что фактически означает, что он уже отбыл 12 лет. При этом с 2013 года Мялькин проживает в России.

Что известно про деятельность "банды Сушка"

В сообщении говорится, что Мялькин, родом из села Мордовские Пошаты в России, имеет гражданство Украины и России и долгое время жил в Киеве. В 2000 году он сформировал преступную группу вместе с двумя жителями Львова, чтобы убить президента компании "Цемекс энерго". За это они должны были получить 30 тысяч долларов и долю в туристическом бизнесе. Группа разработала детальный план убийства, следила за своей жертвой и наняла киллера за восемь тысяч долларов. Однако план потерпел неудачу, и водитель жертвы был ранен, но остался жив.

Мялькин был арестован в апреле 2005 года и содержался в СИЗО Львова до февраля 2011 года. В 2013 году он уехал в Россию, где в 2018 году стал руководить службой охраны Государственного фонда фильмов РФ.

"Банда Сушка" была основана в 1996 году в Жовкве и действовала в западных областях Украины, совершив более десяти убийств, семь покушений на убийство и 31 разбойное нападение. Группа охотилась на богатых людей, грабила дома и предприятия бизнесменов, используя жестокие методы устрашения, включая пытки и шантаж.

Напомним, что во Львове Лычаковский районный суд вынес приговор пенсионеру Степану Борщу, который угрожал взорвать отделение "ПриватБанка". Он сделал это после того, как ему было отказано в получении кредита.

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