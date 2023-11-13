У Львові суд ухвалив вирок учаснику відомої банди Сушка

Засуджений Володимир Мялькін. Фото: росЗМІ

У Львові суд виніс рішення у справі учасника відомої злочинної спільноти, відомої як "банда Сушка" Володимира Мялькіна. Це угруповання, яке діяло у Києві та Львові, пов'язане з більш ніж ста злочинними діями.

Про це повідомляє zaxid.net.

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У чому звинувачується Володимир Мялькін

Мялькін був визнаний винним у серії кримінальних діянь, включаючи створення злочинної організації, вбивства на замовлення і нелегальне зберігання зброї. Йому призначили 15 років ув'язнення, але щодня його перебування у СІЗО Львова вважається за два, що фактично означає, що він уже відбув 12 років. При цьому з 2013 року Мялькін проживає в Росії.

Що відомо про діяльність "банди Сушка"

У повідомленні йдеться, що Мялькін, родом із села Мордовські Пошати в Росії, має громадянство України та Росії та тривалий час жив у Києві. У 2000 році він сформував злочинну групу разом із двома жителями Львова, щоб убити президента компанії "Цемекс енерго". За це вони мали отримати 30 тисяч доларів і частку в туристичному бізнесі. Група розробила детальний план вбивства, стежила за своєю жертвою та найняла кілера за вісім тисяч доларів. Однак план зазнав невдачі, і водія жертви було поранено.

Мялькін був заарештований у квітні 2005 року та утримувався у СІЗО Львова до лютого 2011 року. 2013 року він виїхав до Росії, де 2018 року став керувати службою охорони Державного фонду фільмів РФ.

"Банда Сушка" була заснована у 1996 році в Жовкві та діяла у західних областях України, скоївши понад десять вбивств, сім замахів на вбивство та 31 розбійний напад. Група полювала багатих людей, грабувала будинки та підприємства бізнесменів, використовуючи жорстокі методи залякування, включаючи тортури та шантаж.

Нагадаємо, що у Львові Личаківський районний суд ухвалив вирок пенсіонеру Степану Борщу, який погрожував підірвати відділення "ПриватБанку". Він зробив це після того, як йому відмовили в отриманні кредиту.