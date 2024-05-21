Во Львове суд обязал ГНСУ уволить военного со службы

Львовский окружной административный суд. Фото иллюстративный: Львовский областной совет

Львовский административный суд удовлетворил иск военного и обязал пограничный отряд ГПСУ уволить его с военной службы. Причиной назван уход за братом, у которого есть I группа инвалидности.

Об этом стало известно по решению Львовского окружного административного суда, которое обнародовали в судебном реестре в понедельник, 20 мая.

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Материалы дела

Леонид Р. проходит службу в пограничном отряде ГПСУ в должности водителя огневого отделения минометного пограничного залога. В январе 2024 года он обратился с рапортом к руководству с просьбой уволить его со службы из-за необходимости ухода за 34-летним братом с первой группой инвалидности. Однако его отказали из-за отсутствия документов, подтверждающих эту необходимость.

Адвокат Леонида Р. сообщил суду, что клиент предоставил все необходимые документы, указанные в приложении к рапорту. Судья Мария Кедик, рассмотрев все материалы, признала, что предоставленные документы достаточны для увольнения военного по семейным обстоятельствам.

Решение суда обязывает пограничный отряд ГПСУ уволить Леонида Р. с военной службы. Представители воинской части вправе обжаловать это решение.

Ранее суд избрал меру пресечения пограничнику , подозреваемому в убийстве уклоняющегося на Закарпатье.

Также мы рассказывали о том, что двое украинских мужчин пытались подкупить пограничников, чтобы уехать в Польшу. Это произошло в пунктах пропуска "Краковец" и "Устилуг".