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У Львові суд зобов’язав ДПСУ звільнити військового зі служби

21 травня 2024 18:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Львові суд зобов’язав ДПСУ звільнити військового зі служби
Львівський окружний адміністративний суд. Фото ілюстративне: Львівська обласна рада
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Львівський адміністративний суд задовольнив позов військового та зобов’язав прикордонний загін ДПСУ звільнити його з військової служби. Причиною названо догляд за братом, у якого є І група інвалідності.

Про це стало відомо з рішення Львівського окружного адміністративного суду яке оприлюднили у судовому реєстрі в понеділок, 20 травня.

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Матеріали справи 

Леонід Р. проходить службу у прикордонному загоні ДПСУ на посаді водія вогневого відділення мінометної прикордонної застави. У січні 2024 року він звернувся із рапортом до керівництва з проханням звільнити його зі служби через необхідність догляду за 34-річним братом із першою групою інвалідності. Проте його відмовили через відсутність документів, що підтверджують цю необхідність.

Адвокат Леоніда Р. повідомив суду, що клієнт надав всі необхідні документи, які були вказані у додатку до рапорту. Суддя Марія Кедик, розглянувши всі матеріали, визнала, що надані документи достатні для звільнення військового через сімейні обставини.

Рішення суду зобов’язує прикордонний загін ДПСУ звільнити Леоніда Р. з військової служби. Представники військової частини мають право оскаржити це рішення.

Раніше суд обрав запобіжний захід прикордоннику, підозрюваному у вбивстві ухилянта на Закарпатті. 

Також ми розповідали про те, що двоє українських чоловіків намагалися підкупити прикордонників, щоб виїхати до Польщі. Це сталося в пунктах пропуску "Краківець" та "Устилуг". 

суд
правосуддя
прикордонники
військові
ДПСУ

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