У Львові суд зобов’язав ДПСУ звільнити військового зі служби

Львівський окружний адміністративний суд. Фото ілюстративне: Львівська обласна рада

Львівський адміністративний суд задовольнив позов військового та зобов’язав прикордонний загін ДПСУ звільнити його з військової служби. Причиною названо догляд за братом, у якого є І група інвалідності.

Про це стало відомо з рішення Львівського окружного адміністративного суду яке оприлюднили у судовому реєстрі в понеділок, 20 травня.

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Матеріали справи

Леонід Р. проходить службу у прикордонному загоні ДПСУ на посаді водія вогневого відділення мінометної прикордонної застави. У січні 2024 року він звернувся із рапортом до керівництва з проханням звільнити його зі служби через необхідність догляду за 34-річним братом із першою групою інвалідності. Проте його відмовили через відсутність документів, що підтверджують цю необхідність.

Адвокат Леоніда Р. повідомив суду, що клієнт надав всі необхідні документи, які були вказані у додатку до рапорту. Суддя Марія Кедик, розглянувши всі матеріали, визнала, що надані документи достатні для звільнення військового через сімейні обставини.

Рішення суду зобов’язує прикордонний загін ДПСУ звільнити Леоніда Р. з військової служби. Представники військової частини мають право оскаржити це рішення.

Раніше суд обрав запобіжний захід прикордоннику, підозрюваному у вбивстві ухилянта на Закарпатті.

Також ми розповідали про те, що двоє українських чоловіків намагалися підкупити прикордонників, щоб виїхати до Польщі. Це сталося в пунктах пропуску "Краківець" та "Устилуг".