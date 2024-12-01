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Во Львове судили мужчину за кражу 4,5 млн грн из кабинета судьи

1 декабря 2024 08:41
Евгения Брюховецкая - редактор
Во Львове мужчина украл из сейфа в кабинете судьи 4,5 млн. грн.
Деньги в сейфе. Иллюстративное фото: iStock
Евгения Брюховецкая - редактор

Во Львове судили мужчину, укравшего деньги из сейфа в Западном апелляционном хозяйственном суде. Сумма составляет 4,5 миллиона гривен.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В январе 2022 года мужчина залез через окно на второй этаж суда и украл из сейфа доллары и евро, которые составляют около 4,5 миллиона гривен.

Известно, что там их попросила подержать бывшая судья, которая ушла в отставку еще в 2020 году и уехала за границу, забрав с собой ключи от сейфа.

Полиция задержала подозреваемого, который в отделении сам хвастался, что деньги якобы нашел в больнице. Выяснилось, что часть денег отдал бывшей жене, а еще часть потратил на азартные игры.

Решение суда

Во время суда мужчина не признал свою вину и настаивал, что деньги нашел, а не украл. С момента задержания он находился под стражей, а залог в размере 5 миллионов гривен не вносил. В начале полномасштабного вторжения он перечислил 100 тысяч гривен на ВСУ и просил отпустить его в ряды ТрО, но меру пресечения не изменили.

Суд признал его виновным и назначил ему девять лет заключения с конфискацией имущества. Также с него взыскали материальный ущерб, причиненный бывшей судье и ее дочери и еще по 10 тысяч гривен морального ущерба.

Напомним, в Днепропетровской области судили женщину, которая продала электрокосу. Раньше она одолжила ее у соседки.

Также мы писали, что в Харьковской области суд признал виновным полицейского в коллаборантстве и подстрекательстве коллег работать на оккупантов.

суд Львов кража деньги судьи судебные решения

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