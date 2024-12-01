У Львові чоловік вкрав із сейфа в кабінеті судді 4,5 млн грн

Гроші в сейфі. Ілюстративне фото: iStock

У Львові судили чоловіка, який вкрав гроші з сейфа в Західному апеляційному господарському суді. Сума становить 4,5 мільйонів гривень.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У січні 2022 року чоловік заліз через вікно на другий поверх суду та вкрав з сейфа долари та євро, що становить близько 4,5 мільйонів гривень.

Відомо, що там їх попросила потримати колишня суддя, яка пішла у відставку ще у 2020 році та виїхала за кордон, забравши з собою ключі від сейфа.

Поліція затримала підозрюваного, який у відділку сам вихвалявся, що гроші нібито знайшов у лікарні. З'ясувалося, що частину грошей віддав колишній дружині, а ще частину витратив на азартні ігри.

Рішення суду

Під час суду чоловік не визнав свою провину та наполягав, що гроші знайшов, а не вкрав. Від моменту затримання він перебував під вартою, а заставу в розмірі 5 мільйонів гривень не вносив. На початку повномасштабного вторгнення він перерахував 100 тисяч гривень на ЗСУ та просив відпустити його до лав ТрО, але запобіжний захід не змінили.

Суд визнав його винним і призначив йому дев'ять років увʼязнення з конфіскацією майна. Також з нього стягнули матеріальну шкоду, заподіяну колишній судді та її дочці та ще по 10 тисяч гривень моральної шкоди.

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