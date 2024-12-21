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Во Львове судили мужчину за месть девушке пикантным видео

21 декабря 2024 08:29
Виктория Козырь - редактор
Во Львове судили мужчину за распространение интимных видео с бывшей девушкой
Судейский молоток Фото: Freepik
Виктория Козырь - редактор

Франковский районный суд Львова вынес приговор мужчине из Сумской области, который скрыто снимал интимные моменты со своей девушкой. Он решил по завершении отношений распространить эти записи среди знакомых и родственников.

Об этом говорится в приговоре Франковского районного суда Львова из Единого государственного реестра судебных решений.

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В 2023 году мужчина, который в то время проживал вместе со своей девушкой во Львове и имел с ней общего ребенка, решил скрыто снять их половой акт. Он заявил в суде, что поступил так из-за неудовлетворительного поведения любимой. Мол, она вроде бы гуляла с другим мужчиной. Для мести он установил камеру в квартире без ведома партнерши, а также снимал интимные видео и фото во время совместной поездки в Египет.

После того, как женщина прекратила отношения из-за ссор и подозрений в измене, мужчина решил отомстить. Он создавал чаты в мессенджерах Viber и Instagram, где посылал записи общим знакомым и его отцу. Одним из адресатов стала подруга потерпевшей, которая немедленно сообщила женщине о видео. Потерпевшая сразу обратилась в полицию.

На суде мужчина заявил, что на момент совершения преступления "не задумывался о последствиях" своих действий и сейчас сожалеет о совершенном. Он извинился перед потерпевшей и отметил, что его действия были вызваны эмоциями из-за подозрений в измене. Также обвиняемый попросил суд учесть, что он работает над разработкой продукции для Вооруженных Сил Украины и призвал к более мягкому наказанию.

Суд назначил обвиняемому 2 года ограничения свободы, заменившие испытательным сроком на 1 год. Кроме этого, мужчину обязали выплатить потерпевшей 100 тысяч гривен моральной компенсации, 6,9 тысяч гривен за материальный ущерб, 30 тысяч гривен за услуги адвоката, 2,6 тысяч гривен за судебную экспертизу (в пользу государства).

Потерпевшая требовала 500 тысяч гривен моральной компенсации, однако суд значительно снизил эту сумму.

Приговор суда вступит в силу 14 января 2025, и его еще могут обжаловать. Потерпевшая призналась, что распространение видео причинило ей серьезные моральные страдания, поскольку она не давала согласия на съемку или распространение материалов.

Напомним, во Франции вынесли приговор мужчине по поводу резонансного преступления — он десять лет разрешал насиловать свою жену в бессознательном состоянии разным мужчинам.

Также в Черновцах мужчина судился с Черновцыоблэнерго из-за сломанного холодильника, который якобы перестал работать из-за скачка напряжения.

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