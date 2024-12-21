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У Львові судили чоловіка за помсту дівчині пікантним відео

21 грудня 2024 08:29
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Львові судили чоловіка за поширення інтимних відео з колишньою дівчиною
Суддівський молоток. Фото: Freepik
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Франківський районний суд Львова виніс вирок чоловікові із Сумщини, який приховано знімав інтимні моменти зі своєю дівчиною. Він вирішив після завершення стосунків поширити ці записи серед знайомих і родичів. 

Про це йдеться у вироку Франківського районного суду Львова з Єдиного державного реєстру судових рішень.

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У 2023 році чоловік, який на той час проживав разом зі своєю дівчиною у Львові та мав із нею спільну дитину, вирішив приховано зняти їхній статевий акт. Він заявив в суді, що вчинив так через незадовільну поведінку коханої. Мовляв, вона нібито гуляла з іншим чоловіком. Для помсти він встановив камеру у квартирі без відома партнерки, а також знімав інтимні відео та фото під час їхньої спільної поїздки до Єгипту.

Після того, як жінка припинила стосунки через сварки та підозри у зраді, чоловік вирішив помститися. Він створював чати у месенджерах Viber та Instagram, де надсилав записи спільним знайомим та її батькові. Однією з адресатів стала подруга потерпілої, яка негайно повідомила жінку про відео. Потерпіла одразу звернулася до поліції.

На суді чоловік заявив, що на момент скоєння злочину "не замислювався про наслідки" своїх дій і зараз шкодує про вчинене. Він попросив вибачення у потерпілої та зазначив, що його дії були викликані емоціями через підозри у зраді. Також обвинувачений попросив суд врахувати, що він працює над розробкою продукції для Збройних Сил України, і закликав до м’якішого покарання.

Суд призначив обвинуваченому 2 роки обмеження волі, які замінив іспитовим терміном на 1 рік. Окрім цього, чоловіка зобов’язали виплатити потерпілій 100 тисяч гривень моральної компенсації, 6,9 тисячі гривень за матеріальну шкоду, 30 тисяч гривень за послуги адвоката, 2,6 тисячі гривень за судову експертизу (на користь держави).

Потерпіла вимагала 500 тисяч гривень моральної компенсації, однак суд значно зменшив цю суму.

Вирок суду набуде чинності 14 січня 2025 року, і його ще можуть оскаржити. Потерпіла зізналася, що поширення відео завдало їй серйозних моральних страждань, оскільки вона не давала згоди на зйомку чи розповсюдження матеріалів.

Нагадаємо, у Франції винесли вирок чоловіку щодо резонансного злочину — він десять років дозволяв ґвалтувати свою дружину у непритомному стані різним чоловікам.

Також у Чернівцях чоловік судився з Чернівціобленерго через зламаний холодильник, який нібито перестав працювати через стрибок напруги.

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