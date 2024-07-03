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Во Львове судили двух человек за попытку ограбить разрушенный взрывом дом

3 июля 2024 22:29
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Бригадир София
редактор
Пытались обокрасть полуразрушенный дом - суд избрал наказание
Заседание суда. Фото иллюстративный: nikcenter.org
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Во Львове 23 декабря 2023 года в частном доме по адресу улицы Княгини Ольги, 32 произошел взрыв газа, повлекший смерть трех человек. Впоследствии дом пытались обокрасть. Суд приговорил злоумышленников к пяти годам заключения.

Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений.

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Пытались обокрасть полуразрушенный дом

Вечером 11 января 2024 года полиция задержала 27-летнюю Марту Лампико и 29-летнего Александра Ткачева, которые проникли в полуразрушенный дом и пытались его ограбить. Во время задержания правоохранители обнаружили у злоумышленников предметы из полуразрушенного дома, такие как бытовая техника, аудиотехника, две пары новой обуви и другие вещи. Обвиняемые не могли объяснить происхождение этих предметов.

В суде Марта Лампико признала свою вину и объяснила, что в тот день вместе с Александром Ткачевым они ехали в трамвае и заметили полуразрушенное здание. Впоследствии они договорились совершить кражу, но после выхода из дома их задержали местные жители, которые позвонили в полицию.

В связи с обстоятельствами дела и прошлыми судимостями грабителей, судья Юлия Марков из Франковского райсуда признала Марту Лампику и Александра Ткачева виновными в совершении кражи. Она назначила им по 5 лет лишения свободы. Однако Марту Лампику освободили от наказания, изменив приговор на 2 года испытательного срока.

Напомним, в Одессе правоохранители задержали двух жителей Днепропетровской области, пытавшихся поджечь три квартиры в разных районах города. Оказалось, что сообщники уже имеют многочисленные судимости, теперь им грозит снова провести часть жизни за решеткой.

Ранее мы писали, что Украине судили российского агента, готовившего обстрел энергообъектов на мероприятии. Им оказался послушник Почаевской Лавры в Тернополе.

суд Львов кража взрыв Украина Львовская область

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