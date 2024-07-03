Пытались обокрасть полуразрушенный дом - суд избрал наказание

Заседание суда. Фото иллюстративный: nikcenter.org

Во Львове 23 декабря 2023 года в частном доме по адресу улицы Княгини Ольги, 32 произошел взрыв газа, повлекший смерть трех человек. Впоследствии дом пытались обокрасть. Суд приговорил злоумышленников к пяти годам заключения.

Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений.

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Пытались обокрасть полуразрушенный дом

Вечером 11 января 2024 года полиция задержала 27-летнюю Марту Лампико и 29-летнего Александра Ткачева, которые проникли в полуразрушенный дом и пытались его ограбить. Во время задержания правоохранители обнаружили у злоумышленников предметы из полуразрушенного дома, такие как бытовая техника, аудиотехника, две пары новой обуви и другие вещи. Обвиняемые не могли объяснить происхождение этих предметов.

В суде Марта Лампико признала свою вину и объяснила, что в тот день вместе с Александром Ткачевым они ехали в трамвае и заметили полуразрушенное здание. Впоследствии они договорились совершить кражу, но после выхода из дома их задержали местные жители, которые позвонили в полицию.

В связи с обстоятельствами дела и прошлыми судимостями грабителей, судья Юлия Марков из Франковского райсуда признала Марту Лампику и Александра Ткачева виновными в совершении кражи. Она назначила им по 5 лет лишения свободы. Однако Марту Лампику освободили от наказания, изменив приговор на 2 года испытательного срока.

Напомним, в Одессе правоохранители задержали двух жителей Днепропетровской области, пытавшихся поджечь три квартиры в разных районах города. Оказалось, что сообщники уже имеют многочисленные судимости, теперь им грозит снова провести часть жизни за решеткой.

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