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У Львові судили двох осіб за спробу пограбувати зруйнований вибухом будинок

3 липня 2024 22:29
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Намагалися обікрасти напівзруйнований будинок — суд обрав покарання
Засідання суду. Фото ілюстративне: nikcenter.org
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У Львові 23 грудня 2023 року у приватному будинку за адресою вулиці Княгині Ольги, 32 стався вибух газу, що призвів до смерті трьох осіб. Згодом будинок намагалися обікрасти. Суд засудив зловмисників до п'яти років ув'язнення.

Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

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Намагалися обікрасти напівзруйнований будинок

Ввечері 11 січня 2024 року поліція затримала 27-річну Марту Лампіко та 29-річного Олександра Ткачова, які проникли до напівзруйнованого будинку та намагалися його пограбувати. Під час затримання правоохоронці знайшли у зловмисників предмети з напівзруйнованого будинку, такі як побутова техніка, аудіотехніка, дві пари нового взуття та інші речі. Обвинувачені не могли пояснити походження цих предметів.

У суді Марта Лампіко визнала свою провину та пояснила, що у той день разом з Олександром Ткачовим вони їхали у трамваї і помітили напівзруйнований будинок. Згодом вони домовились вчинити крадіжку, але зразу після виходу з будинку їх затримали місцеві мешканці, які зателефонували в поліцію.

У зв'язку з обставинами справи та минулими судимостями грабіжників, суддя Юлія Марків з Франківського райсуду визнала Марту Лампіку та Олександра Ткачова винними у вчиненні крадіжки. Вона призначила їм по 5 років позбавлення волі. Однак Марту Лампіку звільнили від покарання, змінивши її вирок на 2 роки іспитового терміну.

Нагадаємо, в  Одесі правоохоронці затримали двох жителів Дніпропетровської області, які намагалися підпалити три квартири у різних районах міста. Виявилось, що спільники вже мають численні судимості, тепер їм загрожує знову провести частину життя за ґратами.

Раніше ми писали, що Україні судили російського агента, який готував обстріл енергооб'єктів на заході. Ним виявився послушник Почаївської Лаври у Тернополі.

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