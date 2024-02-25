Во Львове судили нацгвардейца, который избил знакомого и угрожал ему пистолетом

Судебное заседание. Иллюстративное фото: скриншот с видео

Галицкий районный суд Львова вынес приговор нацгвардейцу, который в центре города избил знакомого. После этого военнослужащий угрожал потерпевшему пистолетом.

Об этом сообщило издание ZAXID.NET в воскресенье, 25 февраля.

Приговор для нацгвардейца

Фигуранта признали виновным в хулиганстве и приговорили к условному наказанию.

По материалам дела, драка произошла в сентябре 2022 года во дворе домов №18-20 на площади Рынок. В присутствии около 15 человек, которые не были идентифицированы следствием, военный без надлежащего мотива совершил нападение на львовянина с намерением продемонстрировать себя перед окружающими. В частности, нападающий ударил потерпевшего кулаком в живот, в результате чего тот присел и начал плакать. В то время военный и его несовершеннолетний друг продолжали наносить удары потерпевшему по голове.

После этого нацгвардеец требовал у пострадавшего мобильный телефон, чтобы проверить, не звонил ли он полиции. Когда заметил такой исходящий вызов, вытащил стартовый пистолет марки Ekol Majarov, направил его на пострадавшего и угрожал выстрелить. Впоследствии фигурант спрятал оружие и еще раз ударил пострадавшего.

В суде обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Он объяснил, что отдыхал в центре города с друзьями, когда заметил потерпевшего, с которым раньше имел конфликт, и решил выяснить отношения.

Судья Ирина Волоско признала нацгвардейца виновным в хулиганстве, совершенном группой лиц. Она назначила ему наказание в виде двух лет лишения свободы. Однако приговором суда его освободили от основного наказания, установив год испытательного срока. Военный также должен компенсировать пострадавшему 19 500 грн морального ущерба.

Напомним, на днях на одной из улиц Мукачево Закарпатской области неизвестные мужчины избили военнослужащего. Злоумышленникам объявили о подозрении.

Также в Киевской области представители территориального центра комплектования вызвали неизвестных, избивших водителя фуры. Инцидент произошел при вручении повестки.